Y's Men: Brug os til at skaffe penge

Faxe - 11. februar 2020 kl. 13:15 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Y's Men vil så gerne have endnu flere deltagere med i sponsorløbet 1. maj. Invitationer er derfor på vej ud til foreninger i området: Brug os til at skaffe penge til jeres arbejde, lyder opfordringen. Du kender konceptet fra Stafet for Livet og allehånde sponsorløb: Få dine forældre, bedsteforældre og naboer til at donere et lille beløb pr. omgang - og giv så pengene til et godt formål.

Da Y's Men i Haslev for tre år siden stablede det første sponsorløb på benene, var modtagerne defineret på forhånd: Man kunne donere til enten SOS Børnebyerne eller til KFUMs sociale Café Paraplyen i Vestergade i Haslev.

- Vi har udvidet det med små skridt; der er blevet samlet ind til Haslev Kirkes Ungdomskors udlandsrejse og sidste år var Scleroseforeningen virkeligt aktive, fortæller Kjeld Folke Jørgensen.

Han er i gang med at sende invitationer ud til en bredere kreds af foreninger. For at opfordre dem til at deltage i sponsorløbet og ad den vej få samlet penge ind til foreningens arbejde.

- I skaffer deltagerne og sponsorerne og beslutter, hvad pengene skal bruges til. Vi sørger for alt det andet; tilladelser, omtale, tilmelding, registrering og ikke mindst opkrævning og udbetaling af de indsamlede penge, tilføjer han.

Har man lyst til at deltage som repræsentant for sin forening, kan man melde sig til på mail til Inger Damgaard på mosteringer19@gmail.com - meget gerne inden 1. april.

Har man som virksomhed lyst til at støtte lokale foreninger med et sponsorat til løbet, er man også hjerteligt velkommen til at henvende sig.

