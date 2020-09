»Yes! Ministeren har lyttet«

- Jeg har stor respekt for tyngden af den beslutning, ministeren her har truffet. Men det er den rigtige beslutning. Vindmøllerne vil have en negativ betydning for vores udviklings-potentiale og alle de betydelige, nye afledte vækstmuligheder, som kommunen forventer, at tårnet vil generere i turisme- og service-sektoren - ikke kun i Faxe Kommune, men generelt på Sydsjælland, siger Ole Vive.