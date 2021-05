Politiet har været på mange patruljer rundt om i byerne fredag og lørdag for at holde øje med, at de nye corona-restriktioner bliver overholdt. Det er de blevet i hele politikredsen i weekenden, oplyser vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Arkivfoto.

Weekend uden corona-lovbrud

Fra torsdag 6. maj rød den omdiskuterede 30 minutters bordreservationsregel væk, så man nu kan komme direkte til sin café eller restaurant og spørge om der er et bord ledigt, uden at man skal have reserveret tid 30 minutter før man kommer. Der er dog stadig corona-restriktioner at overholde. Der skal stadigvæk beregnes to kvadratmeter for siddende servering og fire kvadratmeter, hvis der ikke siddes ned.