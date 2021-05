Vred gæst smadrede ruder

- Kim Larsen Jam spillede hos lørdag aften. Det var en fantastisk koncert med 50 glade gæster. Peter Philipsen gav den virkelig gas. Men vi havde desværre også en udsmidning af en mand, der havde set sig ond på mig. Jeg havde på fornemmelse, at der ville ske noget efterfølgende. Vi så ham ude på gaden, og kort efter midnat blev der smadret ruder. Der røg også en lampe, og vi har givet sagen videre til politiet. Vi måtte holde lukket søndag for at rydde op, men vi åbner i igen dag, siger Caspier Pihlmann.