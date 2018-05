Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Voldssag fra Haslev i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldssag fra Haslev i retten

Faxe - 02. maj 2018 kl. 12:22 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen mod to 19-årige mænd, der er tiltalt for at have overfaldet Lars Rasmussen på Jernbanegade i Haslev, startede mandag. Episoden fik dengang stor bevågenhed, fordi overfaldet, der kostede Lars Rasmussen flere knækkede tænder, foregik midt på hovedgaden klokken seks om morgenen, og fordi det kom som et ud af mange overfald i midtbyen indenfor en kort periode.

Ifølge anklagen mod de to mænd forsøgte den ene 19-årige at sparke Lars Rasmussen, og da han undveg, fik han et knytnæveslag i ansigtet. Det fik Lars Rasmussen til at flygte, men de to 19-årige indhentede ham, og en af dem sparkede til hans ben, så han faldt. Derefter slog, sparkede og trampede de to 19-årige ham i hovedet og på kroppen adskillige gange, hvilket altså kostede Lars Rasmussen flere knækkede tænder og blå mærker i ansigtet.

Mandag vidnede Lars Rasmussen i retten, og dermed er sagen slut for ham.

- Jeg fortalte om situationen, som jeg oplevede det. Jeg har efterhånden ventet længe på at få sat punktum i sagen, og det blev så for mit vedkommende sat mandag, siger Lars Rasmussen.

Han vil ikke være til stede under domsafsigelsen, for han føler, at han har brugt nok tid på sagen.

Sagen forløber over tre dage, og der falder dom fredag.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag den 2. maj og i Sjællandske Næstved torsdag den 3. maj.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink