Artiklen: Voldsomt fald i smittetrykket i Faxe Kommune på et enkelt døgn

Voldsomt fald i smittetrykket i Faxe Kommune på et enkelt døgn

Sn.dk kunne onsdag fortælle, at der inden for de seneste syv dage var 77 personer bosat i Faxe Kommune, som var konstateret smittet med coronavirus. Hvilket omregnet til incidens pr. 100.000 indbyggere gav et smittetryk på 210,9.