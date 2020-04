Antallet af ledige stiger markant i hele landet. I Faxe Kommune er der kommet 251 yderligere ledige i løbet af få uger.

Send til din ven. X Artiklen: Voldsom stigning: Flere og flere bliver ledige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsom stigning: Flere og flere bliver ledige

Faxe - 04. april 2020 kl. 06:52 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det hele er uvist, og det er ikke sjovt at opleve, men vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe folk.

Sådan lyder det fra Bente Abrahamsen (DF), der formand for beskæftigelses- og integrationsudvalg i Faxe Kommune. Hun kan lige nu kigge ned i den lokale ledighedsstatistik, som viser en markant stigning på blot få uger.

Inden den 16. marts var antallet af ledige, eksklusiv jobparate kontanthjælpsmodtagere, på 597. Den 2. april var tallet steget til 848. Det svarer til en stigning på omkring 40 procent.

Spørger man Vibeke Dyhr, der er Jobcenterleder, er der tale om en markant stigning, netop fordi antallet af ledige normalt er faldende i denne periode. I marts 2019 var antallet af ledige 596.

De seneste cirka to og en halv uge er antallet konkret steget med 271, mens 20 er kommet i arbejde.

Forlænger praktik Hos jobcenteret håber man, at størstedelen af de 251 ledige kan komme tilbage i job, når coronakrisen på tidspunkt løsner sit stramme greb om de danske virksomheder. Spørgsmålet er bare, hvornår det sker.

Er det overraskende, at der sker så markant en stigning i antallet af ledige, når man tænker på den økonomiske situation?

- Nej, det må vi forvente, hvis man overhovedet kan forvente noget lige nu, for vi har ingen erfaringer fra tidligere. Det er naturligt, at vi kan se det i vores statistikker, når utrygheden viser sig, og butikker sender personalet hjem, siger Vibeke Dyhr.

Hun fortæller, at jobcenteret fortsat formidler jobs og derfor har fået 20 personer i arbejde de seneste uger. Det er hovedsageligt sundhedsfagligt personale og indenfor detailhandlen og byggebranchen. Kommunen forsøger også at kontakte borgere, som har været i praktik eller løntilskud, og de virksomheder de har været hos, for at få forlænget praktikken, hvis det giver mening.

- Det har givet meget ro på. Vi har virksomheder, som har valgt at ansætte de ledige i få ordinære timer for at fastholde dem, fordi de har opbygget en fast relation, fortæller Vibeka Dyhr.

Rykker sammen i bussen Generelt bruger jobcenteret rigtig meget tid lige nu på at kontakte ledige og rådgive dem i den givne situation.

- Mange bliver frustreret og måske angste over situationen, men vi oplever, at mange borgere er positive over, at vi kontakter dem, siger Jobcenterlederen.

Hun oplever også, at mange medarbejdere, borgere og virksomheder rykker sammen om at løse coronakrisens udfordringer.

- Vi oplever faktisk ingen negativitet eller aggressioner, på trods af den frustration det må give hos borgerne. Alle er rykket sammen i bussen og er med til at få det bedste ud af situationen, siger Vibeke Dyhr.

Spørger man udvalgsformanden fra Dansk Folkeparti, er der bekymring for, at situationen kan få negative konsekvenser på længere sigt.

- Min personlige mening er, at det får langsigtet betydning for ledigheden. Vi håber, at alle får arbejde igen, men det bliver svært, siger Bente Abrahamsen.