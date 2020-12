Send til din ven. X Artiklen: Voldsom smitte-stigning blandt unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsom smitte-stigning blandt unge

Faxe - 05. december 2020 kl. 13:12 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Det er især inden for to grupper, smitten med covid-virus stiger. Det er blandt de store børn og unge, og så er det blandt de erhvervsaktive mellem 40 og 60 år. I hvert fald i Faxe Kommune, hvor antallet af smittede siden januar fredag eftermiddag blev opgjort til 464.

De seneste 66 nye smitte-tilfælde er konstateret inden for den seneste uge.

- Vi kan se, at det især er de store elever i skolerne, der bliver smittet. Derfor har vi haft eleverne fra 10. klasse hjemme, hele Hylleholt Skole og mellemtrin og udskoling på Nordskovskolen, siger direktør i Faxe Kommune, Marianne Hoff Andersen.

- Samtidig har jeg lige fået at vide, at eleverne fra Sydøstsjællands Idrætsefterskole er blevet sendt hjem og først må møde igen på torsdag, tilføjer hun.

Fredag eftermiddag sendte centerchef Henrik Reumert en opfordring til de unges forældre:

- Tal med jeres børn om vigtigheden af at holde afstand og huske hygiejnen. Vi tror at særligt afstand skal være et opmærksomhedspunkt blandt de unge.

- Hjælp med til at alle børn og unge, som er udpeget som »nære kontakter« og derfor er sendt hjem med en klar opfordring om selvisolation, rent faktisk også opholder sig hjemme i selvisolation, så de ikke risikerer at smitte andre.

- Der har været syv elever og fire undervisere smittet med corona på UngFaxe. Derfor er 10. klasse og resten af heldags-undervisningen sendt hjem til og med 9. december, siger Marianne Hoff Andersen.

- Vi kan jo ikke gennemføre undervisning, når underviserne er syge, tilføjer hun.

Fritidsholdene på Faxe Ungdomsskole har også været lukket ned, men åbner igen mandag. Klubberne holder lukket foreløbig frem til 14. december.

- Der bliver gjort et kæmpe arbejde med smitte-opsporing. Så udover rådet om at holde sig hjemme og i isolation, hvis man er blevet sendt hjem, så opfordrer vi til, at man lader sig teste ved den mindste mistanke, siger Marianne Hoff Andersen.

De nye, mobile test-enheder åbner torsdag 10. december ved Vesterled i Haslev og tirsdag 15. december ved Faxe Sundhedscenter.

- Der er åbent begge steder fra klokken 10 til 15, og man skal booke tid på coronaprover.dk på forhånd, minder Marianne Hoff Andersen om.

Præcis som i foråret, hvor det også var svært at forholde sig til de nye restriktioner, så opfordrer Marianne Hoff Andersen til, at vi som naboer, kolleger og forældre hjælper hinanden, hvor vi kan.

- Hjælp de unge med at overholde restriktionerne - og hjælp dem med at finde på noget meningsfuldt at bruge tiden på, når de nu ikke må mødes mange sammen. Frem med brætspillene og kogebøgerne, lav noget sammen i de sociale bobler, opfordrer Marianne Hoff Andersen.