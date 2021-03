Voldsom brand i stråtækt ejendom

I første omgang var det Station Faxe, der rykkede ud, men kort tid efter blev også Station Haslev tilkaldt, da en stor del af ejendommen stod i lys lue, og man ville forsøge at stoppe spredningen af branden til de andre bygninger.

- Der blev hurtigt brug for assistance fra både Hårlev og Store Heddinge og masser af vand i tankvogne, da det er for enden af en lang blind vej. Lige nu har vi en tankvogn fra Haslev og Beredskabsstyrelsens kran derude, sagde indsatslederen fra Faxe Brand & Redning, Klaus Simonsen, da han ved 18-tiden vurderede, at der endnu var nogle timers arbejde tilbage, og så havde han en god melding: