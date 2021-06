Voldsom brand i autolakererfirma

- Jeg var taget ind for at arbejde, fordi vi har så mange ordrer, der skal være færdig til på mandag. Lige pludselig kunne jeg lugte røg, og jeg arbejder ellers med maske på. Så så jeg at det begyndte at ryge fra gulvet i vores malerkabine. Jeg prøvede at slukke ilden med en vandslange, men kunne godt se, at det kunne jeg ikke. Så kom folk rendende ind i huset og sagde at jeg skulle ud, så her står jeg. Og kan se hele min hverdag brænde op derinde, siger en tydeligt påvirket Tim Zacho.

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning arbejder fortsat på stedt.

Der er ingen i huset. Flere hold røgdykkere er sendt ind og der arbejdes med slange for at slukke branden udefra også.

Den har nu spredt sig til taget af kontorbygningen.

