Den 16-årige blev frifundet i retten fredag. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Voldsofre udpegede tiltalt på Facebook: Nu er han frifundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsofre udpegede tiltalt på Facebook: Nu er han frifundet

Faxe - 03. februar 2018 kl. 14:11 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 16-årig dreng blev fredag eftermiddag frifundet for sin deltagelse i en sag om grov vold mod to mænd, på trods af at begge ofre udpegede ham som den ledende part i overfaldet.

Ofrene for overfaldet havde nemlig efter episoden fundet billeder af den tiltalte på Facebook, som de havde sendt til politiet. Det fik ifølge anklager Malte Hansen retten til at vurdere, at man ikke kunne lægge vægt på vidneudsagnene mod den kun 16-årige tiltalte. Derudover havde et andet vidne til overfaldet ikke identificeret den 16-årige i gruppen af overfaldsmænd, og derfor mente retten altså ikke, at der var tilstrækkeligt med beviser til at dømme ham i sagen.

Overfaldet fandt sted i Has­lev i september 2017, og her overfaldt en gruppe drenge to mænd i 40'erne, som de tæskede med brædder fra et vejarbejde, så den ene brækkede næsen og fik brud på begge øjenhuler.

Retten fandt en enkelt af de fem tiltalte skyldig i vold og idømte ham 40 dages ubetinget fængsel.

De tre øvrige tiltalte fik hver 20 dages betinget fængsel for medvirken til vold, da retten kun fandt det bevist, at de havde været på gerningsstedet, men ikke nødvendigvis havde deltaget aktivt i overfaldet.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted, Dagbladet Køge og i Sjællandske Næstved lørdag den 3. februar.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink