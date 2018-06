Visekoncert i Huset torsdag

Koncerten gives i forbindelse med sommertræffet »Viser i Vandkanten«, der er et nordisk visetræf fredag, lørdag og søndag.

- Vores træf er en dejlig legeplads for både amatører og professionelle musikere, alle trænger de til at blive inspireret og gøre opdagelser i hinandens verdener. Træffet at lukket for offentligheden, men vi synes, at byen skal kunne højre lidt, og i år har vi derfor inviteret Bente, Leif og Kjell Aronsson, siger arrangør Almer Simonsen.