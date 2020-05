Se billedserie Både Rønnede Golf Klubs egne medlemmer og gæsterne fra andre klubber har været flittigere end normalt i begyndelsen af 2020-sæsonen. Foto: Claus Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Virus giver både plus og minus i Rønnede Golf Klub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virus giver både plus og minus i Rønnede Golf Klub

Faxe - 29. maj 2020 kl. 10:38 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Penge kan let forsvinde i et hul i jorden. Men de kan også komme op derfra, og lige i øjeblikket tjener Rønnede Golf Klub en god ekstra skilling på de 18 huller.

Under coronakrisen er antallet af gæster på banen nemlig højere end normalt, og formand Jørgen Petersen forventer - og håber - at stigningen varer ved.

Normalt lægger cirka 2.500 golfspillere fra andre klubber vejen forbi i løbet af sæsonen og betaler tilsammen en lille halv million kroner i greenfee. Men hvis tendensen fra april og maj fortsætter, kan 1.000 ekstra nå at svinge en tur omkring banen, inden året er omme.

- Alene Kristi himmelfartsdag havde vi 64 greenfee-gæster, siger Jørgen Petersen, der ikke har talt totalen sammen for året indtil nu.

Han har dog overblik nok til at konstatere, at det går bedre end ventet.

- Juni, juli og august er de største måneder for os. Og folk skal jo ikke ud og rejse i år. Turene til Spanien er aflyst, og man bliver hjemme. Så kan man tage i BonBon-Land og i Tivoli - men også ud og spille på golfbanerne. Og så håber jeg, at grænserne bliver åbnet, så svenskerne kommer, for dem plejer vi at have en del af, siger Jørgen Petersen.

Apropos forlystelsesparker, så gentager den gamle historie om gyngerne og karrusellen sig i Rønnede Golf Klub netop nu.

Den ekstra indtjening fra gæsterne er nemlig sat til andre steder i budgettet - og ironisk nok er coronavirussen også skyld i minusserne.

- Vores restauratør måtte lukke butikken. Alle de fester, der var booket, forsvandt jo, og så gik det ikke. Så vi mangler nogle måneders forpagtningsafgift, siger Jørgen Petersen, der netop nu er ved at finde ud af hvem, der skal overtage driften af Café Højen i klubhuset.

- Vi har også nogle company days og andre arrangementer, der er blevet aflyst. Så jeg forventer et hul i kassen, men det er ikke noget, der truer os. Jeg vil tro, vi skal finde 150.000 kroner ekstra i forhold til corona-krisen i et budget på tre millioner, siger formanden.

- Man skal være meget opmærksom på økonomien. På den måde skal en golfklub drives som en større svinebesætning, tilføjer landmanden med et grin - og skynder sig at bekræfte, at det er uden sammenligning i øvrigt.

Jørgen Petersen har stået i spidsen for Rønnede Golf Klub siden den genopstod i 2011 efter en konkurs.

På højdepunktet havde den oprindelige klub 1.100 medlemmer, men mange boede i københavnsområdet, og de forsvandt under finanskrisen.

- Så var der ikke længere ventelister i hovedstadsklubberne, forklarer Jørgen Petersen.

I dag har Rønnede Golf Klub 296 fuldtidsmedlemmer - plus lidt færre i andre medlemskategorier - og selv om formanden har et mål om 600, så er han ikke blind for fordele ved det lave antal.

Både medlemmer og gæsterne kan nemlig stort set altid få en tid og spille i ro og fred i deres eget tempo.

- Det ville give halvanden million ekstra i kontingent, hvis vi var 600 fuldtidsmedlemmer. Så det betyder rigtig meget i forhold til investeringer i banen. På den anden side, så står bane rigtig flot nu, der er god plads, og det er der nogle, der har fået øjnene op for, siger han.

Og det er ikke kun gæsterne, der er blevet flittigere. Klubbens egne medlemmer spiller også mere under coronakrisen end tidligere, og de fik endda muligheden allerede tidligt på foråret, hvor Dansk Golf Union ellers anbefalede klubberne at lukke ned ud fra et forsigtighedsprincip.

- Men vi har 65 hektar. Det varer til 91 fodboldbaner, så selv om alle vores medlemmer kom her på én gang, ville der ikke engang være fire på hver bane, siger Jørgen Petersen.

- Og jeg vil anbefale folk at komme ud og få rørt sig.