Vinkældertorvet skal være åbent og grønt

Faxe - 27. august 2020 kl. 19:33 Af Nikolaj Rasch Skou

Faxe Erhvervsforening har fået nyt navn og spiller en hovedrolle i udviklingen af Vinkældertorvet.

Et sted mellem 800.000 og 1,3 millioner kroner. Det er ifølge landskabsarkitekt Rikke Cora Larsen fra ETN Arkitekter prisen for at forgrønne og forskønne Vinkældertorvet i Faxe, der i 2007 blev forsynet med kinesisk granit, men som hun mener har et »goldt« udtryk.

- Da Vinkældertovet blev lavet, mindede det lidt om at komme ind på et sygehus. Det var ikke hyggeligt. Der skal være rene og pæne forretninger og et sted, man kan sidde ned. Og så skal det være meget mere indbydende for familier at komme på, siger Steen Kalum Nielsen, der er sekretær i den forening, der indtil generalforsamlingen tirsdag aften hed Faxe Erhvervsforening, men nu er omdøbt til Faxe Borger & Erhvervsforening med det sigte at åbne sig for flere borgeres involvering i udviklingen af Faxe by.

- Det har været en fornøjelse at arbejde med en mindre provinsby som Faxe, der bøvler med mange af de samme ting som min by Nykøbing Falster gør. Forskellen er dog, at I har en ekstrem mængde af meget interessante fortællinger, og man kan næsten ikke komme uden om Faxes centrum, Vinkældertorvet, modsat i mange andre byer, der har en stor omfartsvej, som man kører ad. Jeg skulle godt nok lede efter kalkbruddet, da jeg kom hertil, men når man først finder det, så er det en fuldstændig bjergtagende oplevelse, sagde Rikke Cora Larsen på borgermødet efter Faxe Borger & Erhvervsforenings generalsamling, hvor hun og Steen Kalum Nielsen præsenterede den foreløbige plan for byens opdaterede torv.

- I har allerede et meget flot torv. Der har en central fortælling om hestene Rimfaxe, der kommer med natten og trækker månen med sig, og Skinfaxe, der kommer med dagen og trækker solen med sig. Om dagen vil man befolke torvet, og vi har mange mørke timer, hvor torvet også skal være fortryllende, sagde landskabsarkitekten, der foreslår, at der skal rejses en art maritim signalmast på torvet, der med flag og lys kan fortælle, hvornår der sker noget på torvet.

- Kalksøernes drømmende blå-grønne farver er en særlig signatur, som kan bruges til bænkene. Og der kunne være en miniudgave af prismet, som viser vejen op til kalkbruddet og dets særlige planter, der kun findes der, sagde hun.

- Og så vil vi gerne af med af med »grædemuren« ud imod Torvegade. Den er massiv, og vi vil gerne flytte noget af den, så vi kan åbne torvet op. Den der kommer i Faxe skal gå herfra med et smil, sagde Steen Kalum Nielsen, der tror på, at projektet kan realiseres i etaper med hjælp fra fonde, et kommunalt bidrag og gratis arbejdskraft fra håndværksmestre og håndlangere iblandt borgerne.

Foreningens kasserer, Mads Werner fra Danbolig, ser gerne, at skråparkeringspladserne ved Vinkældertorvet fjernes, så torvet får mere rummelighed og flere muligheder, men det advarede arkitekten imod, fordi trafik skaber liv.

Og foreningens forman Ib Elberg kunne fortælle, at butikkerne skreg om at få genåbnet Kalkbrudsvej, da den for 12 år siden blev lukket af for kørende trafik.

Invasion af speltmødre

Simon Spring fra Meny har glædet sig over antallet af cykelturister omkring kalkbruddet og »speltmødrene fra København«, der henover sommeren har handlet i Meny.

Faktisk har der været så mange mennesker og familier i Kalkparken, at der godt kunne bruges en legeplads både der og på Vinkældertorvet, og der er slet ikke offentlige toiletter nok i Faxe, lød meldingen fra generalforsamlingen, hvor Ib Elberg i sin beretning beklagede ukrudtet på Kalkbrudsvej og de mange andre utrimmede vejkanter i kommunen, som der ikke længere bliver slået.

- Det kunne vi godt tænke os blev ændret. Det er noget af det, turisterne lægger mærke til, sagde han henvendt til Sonja Bjergskov Larsen fra Faxe Kommune, der var tilstede.

- Vi har desværre i år måtte aflyse Crazy Night, og foreningen har underskud, så vi må justere på budgettet. Johnny Logan har optrådt i Faxe, men vi har toppet og da vi skal hvile i os selv, må aktivitetsniveauet sænkes, sagde formanden med henvisning til årets underskud på 105.827 kroner.

Men Faxe Borger & Erhvervsforening er heldigvis fortsat formuende med en egenkapital på næsten én million kroner, blandt andet som følge af gode værdipapirer i Royal Unibrew.

Truende nethandel

Ib Elberg glædede sig også over, at Skovtårnet og Faxe Kalkbrud er nogle af de mest besøgte seværdigheder på Sydsjælland, der forhåbentlig også fremover vil trække turismen til Faxe.

- Men nethandlen buldrer og brager frem. Selv den ældste del af befolkningen er blevet nethandlere. Det er en katastrofe, for det er normalt en stabil kundegruppe i gadebilledet. Og Amazon er på vej til Danmark, det er ekstra bekymrende og kan betyde, at nogle af os må dreje nøglen rundt. Vores modtræk skal være optimale rammer i bymidten, hvor vi fejer fortovet og pudser vinduerne. Det er ikke noget, der koster spidsen af en jetjager, sagde Ib Elberg, der altså ikke har en netbutik i sin tøjforretning.

- Vi er stadigvæk mange aktive forretninger og erhvervsfolk, der mener, at man skal være medlem af vores forening, som blandt andet sørger for julebelysningen og flagalleen, som vi har modtaget 30 nye flag til fra Danmarkssamfundet, sagde formanden.

Han takkede også alle de medlemmer og samarbejdspartnere, som i årets løb har bidraget til foreningens drift, og så havde Ib Elberg et dusin gaver med i form af trøjer med foreningens nye logo til de medlemmer, der gør en særlig stor indsats.

Generalforsamlingen godkendte også, at der arbejdes videre med et forslag fra Charlotte Hemmingsen om at etablere en digital turistinformation. Desuden blev bestyrelses kandidater på valg alle genvalgt.