Vild konceptkoncert i Skovtårnet

»Urværk« er titlen på den koncert, der med Skovtårnet i centrum løber af stablen den 20. og 21. august, og her går tiden op i en højere enhed.

Faxe - 09. august 2021 kl. 19:18 Af Morten Chas Overgaard

Siden Dan Brown introducerede den brede befolkning for Fibonacci-talrækken i romanen »Da Vinci Mysteriet«, har der både i litteratur og film været en fascination for tal, der skaber tilsyneladende tilfældige sammenhænge.

Når Skovtårnet den 20. og 21. august lægger brædder til koncerten »Urværk«, så er det tallet 12, der kommer til at være gennemgående for både tårnet, temaet og koncerten.

Musikken er nemlig bygget op som et urværk, og koncerten består af 12 stykker musik. Hvert musikstykke har hver sin taktart fra én ottendedel til tolv ottendedele, og de er også komponeret i hver deres toneart i kvintcirklen, der har tolv tonearter i alt.

Dertil kan man lægge, at Skovtårnet har 12 buer på vejen til toppen, og det betyder, at hver bue kommer til at have sit eget stykke musik.

- Det starter med, at vi mødes på Gårdspladsen ved Camp Adventure og går i samlet flok til Skovtårnet. På vejen kan man tune ørerne ind på skovens egne lyde, og når vi kommer frem til Skovtårnet, vil der stå en scene i midten, hvor den 12 minutter lange koncert bliver spillet, fortæller Mathias Madsen Munch, som er uddannet filmkomponist fra Danish Academy of Music.

Han har skrevet musikken til Urværk, som bliver spillet på elektrisk violin af den klassiske violinist fra Göteborg Jens Elfving, der er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København.

Jens Elfving er klassisk violinist fra Göteborg, og han spiller violin i Urværk. Foto: Camp Adventure

- Det er klassisk musik, men det er tilgængelig klassisk musik, så man behøver ikke kunne alle de klassiske komponister på fingrene. Den her koncert skal invitere folk ind i værket og i musikken, og violinen går helt ind i hjertet - især fordi det er en solokoncert, fortæller Mathias Madsen Munch.

Smukt på toppen Efter koncerten går turen op i tårnet, hvor stykkerne bliver spillet igennem højtalere på de tolv ringe, og på den måde kan man bevæge sig igennem musikken hele vejen til toppen. Øverst kommer der dog til at være stille, og her kan publikum nyde solnedgangen, inden turen går ned igennem Skovtårnet igen - denne gang i det begyndende tusmørke.

På turen ned går man i sagens natur den modsatte vej, og det betyder også, at man oplever musikken baglæns.

- Der sker et eller andet med os, når rækkefølgen ændres, og så har man jo også muligheden for at genopleve et stykke, som man måske syntes om på vejen op. Man kan også bare vælge at gå fuld mindfullness og bare mærke musikken, siger Mathias Madsen Munch.

Anders Amdisen er uddannet lydtekniker fra Statens Scenekunstskole og tonemester på Østerbro Teater, og han har stået for det tekniske setup til koncerten. Og når teknikken nu tillader, at man leger lidt med genren, så ville det ifølge Mathias Madsen Munch være ærgerligt at lade den mulighed passere.

- Hvert musikstykke har to stemmer, men den ene stemme bliver loopet, så Jens Elfving spiller faktisk duet med sig selv, fortæller han.

Projektet er støttet af Accompany Music, Faxe Kommune og MMMusic, og Mathias Madsen Munch er rigtig glad for, at der er opbakning til kulturen.

Mathias Madsen Munch (tv) er manden bag Urværk, og Anders Amdisen (th) har programmeret det interaktive design bag urværket og integreret de 12 højttalere i værket.

- Urværk er en god case på, hvordan lokale aktører fra såvel privat som offentlig side, bakker op om nye måder at få kulturen ud på. Og ikke mindst, nye måder for publikum at opleve levende musik på, efter en tid med alt for lidt på den front, siger han.

Billetter til koncerten koster 300 kroner inklusiv billet til Skovtårnet men hvis man er under 30, kan man komme med for 200 kroner.

Mathias Madsen Munch vil selv guide publikum igennem oplevelsen, så både folk, der holder af klassisk musik, og folk der ikke har det store kendskab til genren, får en god oplevelse.

- Hvis man ikke ved noget om kunst, kan et besøg på et kunstmuseum godt ende med, at man vandrer lidt rundt på må og få og ikke ved, hvad man skal se, og det samme gælder musik, så jeg vil være med til at tage folk i hånden og fortælle, hvad man skal lægge mærke til, siger han.

Billetterne kan købes på Camp Adventures hjemmeside, og publikum skal huske varmt tøj og godt fodtøj.