De fire unge blev dømt for i maj sidste år at have begået voldtægt af den 15-årige pige på en legepladss ved Sofiendalskolen. Foto: Cecilie Hânsch

Vil frifindes for gruppevoldtægt

Faxe - 14. marts 2021 kl. 11:30

Fire teenagere blev i september idømt fængsel for voldtægt af en 15-årig pige på legepladsen ved Sofiendalskolen I Haslev. Drengene selv afviser dog stadig, at der var tale om voldtægt og vil frifindes, når ankesagen i dag går i gang ved Østre Landsret.

I Retten i Næstved blev en af dem idømt fire års fængsel, mens andre fik tre et halvt år. Den yngste, som i dag er 18 år, har syrisk baggrund og blev også udvist for bestandig.

Tre af de fire har indrømmet at have haft samleje med pigen, mens den fjerde har kun har indrømmet, at han var til stede. Påstanden fra de fire er, at den unge pige frivilligt gik med til at være sammen med dem.

Ifølge den enes forklaring skulle pigen frivilligt have indledt et samleje med ham og under selve samlejet have bedt ham om at ringe efter hans tre venner.

I dommen skrev Retten i Næstved dog, at det første samleje skete trods protester fra pigen. Desuden blev hun fastholdt. Og det var også voldtægt, da vennerne dukkede op og deltog. Hun blev udsat for vold i form af slag på balderne, og derudover anså retten det for en stiltiende trussel, at hun befandt sig alene med fire ældre drenge.

Tre af de fire teenagere er født i 2001, mens den yngste er fra 2003.

Ankesagen ventes afgjort i Østre Landsret den 26. marts. Ritzau