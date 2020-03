Vil du samle ind?

- Det er også muligt at tilmelde sig på telefon 70 24 20 20 eller via www.indsamling.dk. Jeg vil gerne sende en indtrængende opfordring til at melde sig som indsamler, siger Susanne Ulk, der er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Faxe.