Vidner om gruppevoldtægt: 15-årig ville have sex med den ene

Torsdag fortsatte sagen mod de fire mænd, der står tiltalt for på skift at have voldtaget en 15-årig i et skur på Sofiendalskolen og filmet dele af voldtægten på en mobiltelefon.

Faxe - 24. september 2020

På tredjedagen i retssagen om en gruppevoldtægt af en 15-årig pige i Haslev skulle retten blandt andet høre fra en del af de venner, som den 15-årige havde været sammen med inden voldtægten.

Den 15-årig havde aftalt at overnatte hos en veninde fra årgangen under hende, men ifølge den dengang 14-årige veninde havde den 15-årige lokket hende til at tage med til fest.

De to piger var ifølge de fleste af vidneforklaringerne blevet hentet i bil, og var derefter kørt rundt i området for at købe junkfood og alkohol, inden de endte på Sofiendalskolen, hvor en større gruppe unge var samlet.

Den 14-årige kendte ikke de andre i bilen, der også var nogle år ældre end hende og hendes veninde, og hun drak ikke noget alkohol i modsætning til de andre. Til gengæld hørte hun, hvad de snakkede om, og i retten fortalte hun, at den 15-årige havde sagt til en ven, at hun gerne ville have sex med den ene af de tiltalte.

- Hun sagde, at han ikke skulle sige det til nogen, og at det bare var for sjov, fortalte den yngre veninde i retten.

Veninden havde også hørt nogen sige, at de fire dreng kom for at have sex med den 15-årige, men da hun fortalte det til sin veninde slog den 15-årige det hen.

- Hun blev ved med at sige: »Der sker ikke noget, jeg kender dem«, men jeg var bange for, at der ville ske hende noget, for hun sejlede rundt. Hun sagde, at de ville smadre hendes ven, hvis hun ikke mødtes med dem, og hun sagde, at hun var bange, men hun grinte imens og jeg forstod hende ikke rigtig, fortalte veninden i retten.

Lød normal Retten afhørte også en 20-årig kvinde, der havde været med i bilen, og hun støttede forklaringen om, at den 15-årige skulle have lagt op til sex med en af de tiltalte. Den 20-årige havde ventet i bilen sammen med to jævnaldrende og den 14-årige, mens den 15-årige gik over for at snakke med ham, som hun tidligere havde sagt i sjov, hun gerne ville have sex med, men da den 15-årige havde været væk et stykke tid, ringede den 20-årige til hende.

- Hun lød helt normal. Jeg sagde, at jeg havde det dårligt, og hun sagde »jeg kommer lig om lidt«. Jeg ringede til hende lidt efter, og der lød hun også normal, men der kunne jeg hør en i baggrunden, der sagde, at hun skulle lægge røret på, fortalte den 20-årige i retten.

Tredje gang, hun ringede til den 15-årige var hun dog ikke i tvivl om, at der var noget galt, og de hentede pigen, der var flygtet til Haslev Station. Den 20-årige fortalte, at hun efterfølgende talte med den 15-årige, men at hun ikke stolede på hende, blandt andet fordi hun havde løjet for hende før, og fordi hun var »løs på tråden«.

Har ikke fortjent det Vennerne mere end antydede altså, at den 15-årige havde lagt op til sex med en af de tiltalte, men den 14-årige påpegede, at hun mener, at man altid kan nå at fortryde.

- Jeg snakkede efterfølgende med en af drengene, og han sagde, at hun havde fortjent det, men det synes jeg ikke, man kan sige. For lige meget, hvor meget man selv lægger op til det, så har man jo ikke fortjent det, hvis man fortryder det i sidste ende, sagde hun i retten.

Moren til den 15-årige vidnede også i retten, og hun kan fortælle, at pigen har været meget hårdt ramt af hændelsen på skolen.

- Hun har haft det rigtig skidt. Hun har ikke kunnet færdiggøre sin 9. klasse, og hun har bare ligget på værelset og har ikke kunnet snakke med nogen, for hun magter det ikke.

Sagen bliver afgjort fredag den 25. september.