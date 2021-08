Vidne i voldtægtsag: Unge piger har sex - dagen efter fortryder de...

Se billedserie Sagen startede mandag, og fortsætter i næste uge. Foto: Morten Chas Overgaard

Flere vidner sendte onsdag i retten beskyldninger af sted mod den 15-årige pige, der i maj sidste år blev voldtaget af fire unge mænd i et skur på Sofiendalskolen.

Faxe - 11. august 2021

Onsdag var anden retsdag i ankesagen mod fire unge mænd, der i byretten blev dømt for henholdsvis at have voldtaget en 15-årig pige i et skur på Sofiendalskolen og at have filmet agten og ikke stoppet den.

Da sagen kørte i byretten, valgte dommeren at forkaste en del af forklaringerne fra vidner og i stedet lægge vægt på den 15-årige piges og hendes mors forklaringer. En del af de vidner, der havde været sammen i en bil med den 15-årige pige inden voldtægten, lagde i deres forklaringer ret meget vægt på pigens rygte i byen, og det fortsatte i landsretten.

Da det første vidne, en ung mand, blev spurgt om, hvorvidt han troede, at de fire anklagede kunne finde på at begå voldtægt, svarede han »nej«.

- Jeg tror ikke de kunne finde på at begå en voldtægt, sagde han, og anklager Steen Saabye fortsatte:

- Men du har tidligere forklaret til politiet, at to af dem godt kunne finde på det?, spurgte anklageren.

- Der tror jeg ikke de kan, men det er der jo nogen, der gør alligevel, lød det fra vidnet.

Unge piger fortryder - I byretten kom det også frem, at du skulle have sagt »hvis vi afbryder noget, får vi måske tæsk« og »de er sindssyge oven i hovedet«, fortsatte anklageren, og det afviste den unge mand blankt.

- Det har jeg aldrig sagt. Hun (den 15-årige forurettede red.) er meget løs på tråden, det har jeg hørt i Haslev. Alle gik og snakkede dagen efter om, at hun havde haft sex med to andre, og jeg ved også hvordan mange unge piger i Haslev er. De har sex med folk, og så fortryder de dagen efter, sagde den unge mand, der kørte bilen, som den 15-årige blev hentet og kørt hjem i efter voldtægten.

Det fik anklageren til at spørge, om den unge mand mente, at hun havde haft frivillig sex med tre af de fire mænd, og efterfølgende meldt dem for voldtægt, fordi hun havde fortrudt,

- Op til voldtægten har hun været sammen med et par andre, så det er en tanke, jeg har haft. For hvorfor er det først den tredje gang, hun anmelder?, lød det fra vidnet, der igen pointerede, at han har fået at vide, at den 15-årige har haft sex med flere mænd op til voldtægten.

Hvem sagde voldtægt? Det stod meget hurtigt klart, at spørgsmålet i sagen fra Haslev går på, hvorvidt der er tale om en voldtægt, eller om der er tale om frivillig sex, som den 15-årige efterfølgende har fortrudt og derefter anmeldt som en voldtægt.

Derfor var både anklageren og de fire forsvarere meget interesseret i, hvem der første gang havde bragt voldtægt på banen. Ifølge det første vidne var det nemlig en ældre pige, der sad sammen med dem i den bil, der samlede den 15-årige op og kørte hende hjem, der spurgte om den 15-årige var blevet voldtaget. Og da hun sagde ja, havde de ikke troet på hende.

Onsdagens anden vidne, der også sad i bilen, havde dog en anden erindring om forløbet.

- Jeg er ret sikker på, at hun selv bragte det på bane. Hun sagde det vist allerede i telefonen, da hun gik fra dem og var på vej op imod bilen, sagde det andet vidne, der forklarede sig i en retssal, hvor de fire tiltalte var sendt ind i et tilstødende lokale, fordi den unge mand lider af social angst.

Steen Saabye spurgte den unge mand, om han var bange for de tiltalte, og til det svarede han:

- Jeg er bange for de fleste mennesker, jeg går knapt nok udenfor en dør.

Vidnet blev truet af en af de tiltalte, inden de fire mænd ankom til skolen, og her fik han at vide, at han skulle holde den 15-årige på stedet, ellers ville han »få en på hovedet«. Steen Saabye spurgte, om vidnet havde mistanke om, at der måske foregik noget i skuret, der ikke skulle foregå, mens de andre ventede i bilen, men det afviste han.

- Jeg havde overhovedet ikke skænket voldtægt en tanke. Vi var trætte og fulde, og hvis man vidste, at det skete, havde man da gjort noget, sagde dagens andet vidne, der samtidig fortalte, at han heller ikke troede på, at den 15-årige pige var blevet voldtaget.

Han bedyrede, at pigen havde nægtet at køre med de andre, da de gerne ville hjem, fordi hun ville mødes med den ene af de fire tiltalte, og han mente også, at hun i bilen havde sagt, at hun »nok« var blevet voldtaget.

Moren til den 15-årige vidnede også onsdag, og hun fortalte blandt andet, at pigen har måttet droppe ud af både 9. og 10. klasse på efterskolen, og hun har heller ikke kunnet starte på en ungdomsuddannelse, hvilket egentlig var planen.

Sagen fortsætter mandag den 16. august.