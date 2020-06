Videokonkurrence for skoleelever

De unge skal lave en video på maksimalt 30 sekunder, hvor de f.eks. viser eksempler på, hvordan man bliver snydt, eller hvad man kan gøre for at undgå at blive snydt. Det skal være med til at motivere både dem selv og andre unge til at passe godt på sig selv, når de handler på nettet.

- Svindel på nettet er i dag blevet så stort et problem, at det er helt afgørende, at de unge får lært at navigere sikkert, når de handler med andre private på nettet. Alene sidste år fik politiet mere end 9000 anmeldelser om svindel, hvor folk blev snydt i en handel med en anden på nettet. Måske fordi de lækre kondisko aldrig dukkede op, eller den telefon, som man troede var næsten ny, viste sig at være gammel og brugt. Der er mange unge, der handler med andre på nettet, og vi håber derfor, at mange lærere og elever på områdets skoler og uddannelsestilbud har lyst til at tage bolden op og lege med, når der i oktober skal produceres film, siger Carsten Høj Hansen, der er leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet.