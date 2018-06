Video og billeder: Herlig havnedag med et budskab ombord

Faxe Ladeplads Lystbådhavn dannede igen i år rammerne for en hel lørdag i havet og havnens tegn.

Ud over mange aktiviteter i og ved havnebassinet, havde havnen også besøg af miljøskibet Anton fra Landsforeningen Levende Hav.

Skipper Knud Andersen tog imod ombord, hvor han fortalte om foreningens arbejde for at bevare havets liv.

- I år har vi fokus på de negative påvirkninger, som store havbrug har på vandmiljøet. Livet på havbunden bliver ødelagt, når for eksempel medicinrester og pesticidrester fra havbrugene bliver ledt direkte ud, uden restriktioner, siger han.

Søndag aften har havnen og Enhedslisten Faxe inviteret til debatmøde i sejlklubbens lokaler på havnen i Faxe Ladeplads klokken 14, hvor lokale politikere fra flere partier også har meldt deres ankomst.

- Der kommer også repræsentanter fra Liv i Ladepladsen og vores nye lokale turismenetværk, for vi ønsker en debat om både havmiljøet - derfor kommer Levende Hav også og holder oplæg - samt en debat om turisme, siger Lars Christensen fra Enhedslisten Faxe.

Netartiklen er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Køge, DAGBLADET Ringsted og i Sjællandske Næstved, mandag 11. juni.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink

Det koster en 20'er for en dags-adgang.