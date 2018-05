Brigadegeneral Jette Albinus talte for forsamlingen i Torpeskoven. Om at være dem, der træder frem, når andre viger tilbage. Foto: Cecilie Hänsch

Video: - Vi træder frem, når andre viger tilbage

Mindestenen i Torpeskoven er rejst, hvor Carl Johan Bruhn døde 28. december 1941 da hans faldskærm ikke foldede sig rigtigt ud. Han medbragte en radio og var tiltænkt at stå i spidsen for det første faldskærmshold i det tysk-okkuperede Danmark.

- Det er værd at bruge et øjeblik på at tænke over, hvad der får folk til at melde sig som frihedskæmpere, konstaterede brigadegeneral Jette Albinus.