Video: Terslev-elever fik klimakys

Eleverne lavede »kys« af restvand fra kikærter, men der var ikke kun madlavning på programmet. Klimakysset handler nemlig også om at komme med inspiration til, hvordan man ændrer sine vaner, og om at give eleverne mulighed for at stille spørgsmål.

- Børn hører så meget om klimaforandringer og poler, der smelter, og så kan man hurtigt blive bekymret. Børn skal ikke redde klimaet, men de skal vide, hvad det handler om og derfor er det vigtigt, at de for lov til at spørge ind til det. Der var på et tidspunkt en dreng, der spurgte: »Hvad kan jeg gøre? Jeg ved jo ikke noget om klimaet«. Der er det vigtigt at sige til børn, at de skal leve livet og gå i skole, så de kan lære noget om verden. Det handler jo ikke om, at vi alle sammen skal blive vegetarer, men om at gøre det bedste man kan, om det så er at bruge stilken fra broccolien i stedet for at smide den ud eller skifte en bøf ud med kylling eller grøntsager et par gange om ugen, lyder det fra de to klimaforkæmpere.