Video: Koncert under Skovtårnet: Når vinden spiller andenviolin

Faxe - 02. oktober 2020 kl. 22:00 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

- I aften er der premiere på den første koncert i det, der forhåbentlig kan blive en lang koncertrække ved Skovtårnet.

Kommerciel direktør hos Camp Adventure, Ida Roed Rasmussen, står på et borde-bænke-sæt, da hun byder publikum velkommen.

Velkommen i skoven, velkommen hos Camp Adventure - og velkommen til koncert under Skovtårnet.

Det er kun halvandet år siden Skovtårnet åbnede for publikum, og det har allerede dannet ramme om mange spektakulære begivenheder; indsamlings-shows, julekalender-scener, og nu altså også en open-air-koncert.

- Når I nu går op mod tårnet ad boardwalken, så prøv at være stille. I stedet for at tale sammen, så kig på skoven, læg mærke til lydene omkring jer, opfordrer Ida Roed Rasmussen.

Som så mange andre udøvende musikere har Henrik Lindstrand savnet sit publikum.

Om tre uger udkommer hans tredje og foreløbigt sidste klaver-album, Nordhem. Det er netop musik fra de tre klaver-udgivelser, han spiller denne aften.

Komplet med ønskekoncert til sidst, da det planlagte program egentlig er overstået.

- Øj, hvor er I mange, lyder hans første kommentar, da han efter første nummer vender sig mod publikum.

- Det er dejligt at se jer, og jeg er beæret over at få lov til at spille her.

- Det var en lidt usædvanlig forespørgsel, jeg fik for nogle uger siden; om jeg ville spille her under Skovtårnet, fortæller han.

- Jeg vil ikke sige så meget andet end at jeg håber, I nyder denne aften - og så tak for, at I er kommet for at lytte til mig, tilføjer han.

Imens smider bøgetræerne, der omkranser tårnet - og de tre træer inde i tårnet - de første efterårs-gule blade.

Det er vindens ansvar. Vinden, som også giver sit besyv med i koncerten.

- Vores håb er, at denne og de kommende koncerter vil give jer indblik i musik, der spiller op til den omkransende natur, siger Ida Roed Rasmussen.

Måske har vinden lyttet med, for den spiller i hvert fald anden-violin på mindst ét af Henrik Lindstrands numre i skoven.

Suset i bøgetræerne giver et ekstra drømme-agtigt lyd-billede til musikken, der i forvejen svæver mod tilhørerne.

Snart bastant som et hjerteslag, snart let som fuglefjer. Alt sammen skabt af Henrik Lindstrand, der betegner sig selv som mulit-instrumentalist.

Ligesom publikum er han klædt fornuftigt på. Rød strikhue og blå kedeldragt. Det strikkede halstørklæde tager han af, da han sætter sig til klaveret.

Scenen, han spiller på, er ganske lille. Oplyst af nogle få, blå projektører og kranset foroven af en lyskæde med store elpærer. På selve klaveret skaber en lille lyskæde stemning.

- Det når at blive mørkt, inden I skal hjem, men vi har sat olielamper langs boardwalken, så I kan finde vej, lover Ida Roed Rasmussen.

Måske finder publikum også vej til næste koncert under Skovtårnet. Premieren blev i hvert fald dømt godkendt.

