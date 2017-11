Se billedserie Den ene spinning-time er knap overstået, før Jeanet Lindholm er klar til at stå i spidsen for den næste. Træningen til næste års Tøserunden er gået i gang. Foto: Cecilie Hänsch

Video: Kan man cykle i takt til Boten Anna?

Faxe - 21. november 2017 kl. 08:40 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du sko? Tag lige en klud med til styret. Ja, en telefon er en rigtigt god idé, men vi finder nok ud af det alligevel.

Det er allerførste træning. Og selvom der da både er pedaler og sadler, så er der meget langt fra spinning-lokalet hos Fit&Sund i Grønlandsgade i Haslev sådan en små-regnende efterårs-aften og til en forhåbentlig lun og solrig sommer-lørdag, når samme 30 kvinder udgør et hold til det traditionsrige cykelløb Tøserunden.

- Nogle var med sidste år, andre er med for første gang. Nogle har kørt Tøserunden før, andre er helt grønne, fortæller Jeanet Lindholm.

Hun er holdkaptajn og træner. Tidligere har hun også kørt til Paris for Børnecancerfonden. Lige inden tøserunde-holdet indtog sadlerne, var rummet befolket af et »almindeligt« spinning-hold.

- Vi har kun været samlet en enkelt gang, og det var til informationsmødet. Langt de fleste er kommet i dag, men der var også nogle, som allerede på mødet kunne se, at træningen kom til at tage mere tid end håbet, fortæller Jeanet Lindholm.

Der er plads til 30 på holdet - og der er venteliste.

- Når vi skal på landevejen til marts, så kommer vi også til at dele os op to hold, så vi ikke fylder så meget på vejen, og så vi lettere kan kommunikere når vi kører, siger Jeanet Lindholm.

- De første ti minutter kører vi bare lidt opvarmning, og så tager vi en watt-test, så vi hver især finder ud af, hvad vi kan - og så vi kan se om vi har rykket os, når vi tager en tilsvarende test igen om halvanden måned, siger Jeanet Lindholm.

Gennemsnitsalderen i lokalet er et godt stykke højere end på det lokale diskotek. Alligevel er det techno-inspireret musik, der kommer ud af højttalerne.

- Nu skal i se, om I kan holde den samme kadence. Cirka 70 i minuttet. På jeres display skal I kigge der, hvor der står RPM, omgange i minuttet, forklarer Jeanet Lindholm.

- Hvis det er for let, så skruer i op for modstanden, hvis det er for hårdt, så slækker I lidt.

Det, der før var så let, begynder at bide hist og her. Brede smil bliver til strammere ansigts-træk, og der kigges længselsfuldt efter vanddunkene.

Men der er ingen nåde. Boten Anna skal have lov at spille til ende. Og sangvalget er ikke tilfældigt. Basshunters efterhånden 11 år gamle hit har 140 slag i minuttet; Præcis dobbelt så hurtigt som den kadence, der skal holdes i pedalerne.

Tøserunden køres i 2018 lørdag 2. juni og er - som altid - en smuk tur rundt i det Østsjællandske ad en 113 kilometer lang rute. Start og mål er ved Køge Havn.

- Og Tøserunden er et skønt, folkeligt løb, der samtidig giver kvinder en anledning til at komme op på sadlen og i gang, siger Jeanet Lindholm.

En stor del af de flere tusinde deltagere møder op med kondisko og citybikes. Nogle endda med cykelkurven fyldt med madpakker, termoflasker og ternet dug.

- Men holdet her er for dem, der gerne vil lære at køre stærkt. Lige før Tøserunden kører vi også Kvindeløbet på Møn for at mærke, hvordan formen er, siger Jeanet Lindholm.

For der er - siger de erfarne - stor forskel på at køre på spinning-cykel indenfor og så køre på cykel på landevej.

- Der er både blæst og regn og andre trafikanter at tage hensyn til, fortæller Dorthe Clausen.

- Jeg er vores rute-planlægger, og jeg sætter en ære i at der både skal være noget kønt at kigge på - og helst lidt læ hist og pist på de blæsende dage.

Hendes egen yndlingstur går til Tystrup Sø og retur.

- Og så prøver jeg at finde en rute, der passer til lige præcis den dags vejr; så vi så vidt muligt får medvind på det første stykke ud. Det giver ligesom et psykologisk boost.

Men inden rytterne kommer udenfor, så ligger en hel vinter foran dem med én gang yoga og én gang spinning om ugen - foruden førstehjælp og cykelteori og tid til at se på det rette cykel-udstyr og lære at lappe bagdæk i regnvejr.

- Til marts begynder vi så at køre på landevej i weekenden, og fra april er vi kun på landevejen, fortæller Jeanet Lindholm.

Men lige nu er det stadig november. Og det gælder om at få de gode cykel-vaner ind fra begyndelsen:

- Hold fødderne vandret, albuerne ind til kroppen - og kig op, så kan du se, hvor du kører, og du kan også bedre få luft, lyder det fra Jeanet Lindholm.

