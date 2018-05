Video: Charlotte og Thomas er gået til kamp mod kiloene

Se billedserie Thomas og Charlotte har sammenlagt tabt lidt over 13 kilo i løbet af den første måned på bootcampen. Thomas har tabt 10 kilo, og Charlotte har tabt tre. Der er stadig et stykke vej til målet for dem begge. Thomas vil gerne tabe sig 28 kilo, så han kommer ned under 100 på badevægten, og Charlotte kæmper også videre for at nå sit mål: at smide omkring 20 kilo. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Faxe - 23. maj 2018 kl. 10:49 Af Kathrine Harvey

38-årige Thomas Jørgensen og hans hustru 36-årige Charlotte Kongsvang fra Karise har meldt sig til Faxe Kommunes nye bootcamp-tilbud. Sammen startede de kampen mod de overflødige kilo for en måned siden. Det er nu halvvejs i 10 ugers-forløbet, og resultaterne er begyndt at vise sig.

- Thomas er gået to størrelser ned i arbejdsbukser, og mine bukser er også begyndt at hænge. Det er længe siden, de har gjort det, siger Charlotte Kongsvang.

Avisen har sat parret i stævne ved Faxe Kalkbrud, forud for den ugentlige mandagstræning på bootcampen.

Og på trods af den bagende sol og varme brise, så er det et veloplagt hold, der stiller op til de vanlige strabadser denne dag.

- Vi skal starte med tre gange op og ned ad »helvedesbakken«. Det er så hårdt, og man kan rigtig mærke alle sine muskler flere dage efter træning, men det gør jo godt i længden, fortæller Charlotte Kongsvang.

Thomas Jørgensen stemmer i:

- Ja, jeg kan virkelig mærke, at jeg har fået meget mere energi, efter vi er begyndt på bootcampen. Især hvad angår småprojekterne hjemme i haven, som ofte har tabt kampen mod sofaen om eftermiddagen. Dem får jeg altså hurtigt ordnet i øjeblikket, siger han.

Ud over overvægten, så var Thomas Jørgensens motivation for at gøre noget ved sin form, at han for to år siden fik konstateret diabetes. Også her har træningen gjort underværker.

- Jeg kan se, at mit blodsukker i løbet af dagen ligger mere stabilt nu, siger han.

En af Charlottes kæpheste var colaflasken, som var en mere eller mindre fast følgesvend på hendes nattevagter

- Den er stadig med i tasken, men den er også tit med fyldt hjem igen fra nattevagten, for jeg drikker den ikke så tit mere. Jeg sover også bedre om natten, og min krop har nemmere ved at omstille sig fra nat til dag ovenpå nattevagterne, og det er altså virkelig skønt, siger Charlotte Kongsvang.

For en måned siden, da avisen mødet parret første gang, fortalte de, at de havde en ambition om at cykle noget mere sammen med deres søn, og det har det faktisk gjort.

- Vi cykler ned og køber ind i supermarkedet - før tog vi meget tit bilen - og så kører vi med Tobias (parrets søn red.) frem og tilbage til Endeslev på cykel, og det er alligevel et par kilometer fra Karise, siger Chalotte Kongsvang.

På bootcampen får deltagerne også lavet en kostplan, og den har også været med til at sætte fokus på, hvad der kommer på middagsbordet hjemme hos familien fra Karise.

- Vi spiser mange flere grøntsager nu. Og rigtig meget fisk, og det smager lækkert. Før, når vi gik ud at spise på restaurant, så tabte restauranterne penge på os, for vi kunne virkelig spise meget fra buffeten. Nu, hvor vi er begyndt at spise på en anden måde i hverdagene, så sætter vi faktisk mere pris på at spise lidt, men godt, når vi er ude. En god bøf, i stedet for flere tallerkenfulde buffetmad, siger Charlotte Kongsvang.

- Der er ingen tvivl om, at det her hold og denne måde at træne på har været det helt rigtige for os. Vi har fået flere muskler, kan vi begge mærke, og vi har fået bedre humør, siden vi begyndte på bootcampen Det gør altså meget for motivationen for at blive ved, at man bliver helt høj, når man har gennemført en træningsdag. Så det går helt sikkert den rigtige vej. Vi er stadig topmotiverede for at klø på, og denne gang skal det lykkes, siger Thomas Jørgensen.