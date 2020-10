Video: Bent Sørensen har været 500 gange oppe i Skovtårnet

Det var hans tur nummer 500 op i det 45 meter høje tårn, og han havde valgt at lægge jubilæumsbestigningen på en smuk efterårsdag med en enestående udsigt over Faxe Bugt, Avedøreværket og de høje bygninger i Næstved og Faxe.

- Der er virkelig smukt herinde i skoven. Det er derfor, jeg aldrig bliver træt af at komme herud. Jeg falder altid i snak med nogle, jeg kender eller lige har mødt, og det er kun hvis jeg skal noget andet, at jeg ikke kører her ud dagligt, siger Bent Sørensen, der siden juni 2019 har bevæget sig hvad der svarer til seks en halv gange højden fra basecamp op til toppen af Mount Everest.