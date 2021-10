Se billedserie Elisabeth Lundsted og Karina Madsen har startet deres eget løb som indsamlimg til Knæk Cancer. Begge kvinder har sygdommen tæt inde på livet - Elisabeth er næsten lige blevet opereret for brystkræft og Karina er stadig sygemeldt efter et forløb med modermærkekræft.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Vi tror på, alt kan lade sig gøre

To gæve kvinder fra Førslev har en mission. Missionen er at samle 20.000 kroner ind til Knæk Cancer til et løbeevent i byen. Der er allerede små 120 tilmeldte.

Faxe - 20. oktober 2021

Førslev: - Det startede egentlig lidt som en joke, fordi vi begge to er bidte af en gal løber og har deltaget i mange løb, også sammen.

Vi legede med tanken om at lave vores eget løb, og nu synes vi lige som at vi havde fundet anledningen, fortæller Karina Madsen.

Hun fik konstateret modermærkekræft i ansigtet og skulle opereres lige inden coronaen lukkede landet ned i marts sidste år.

Om løbet: - Man kan stadig nå at tilmelde sig Knæk Cancer-løbet i Førslev. Der gør man ved at skrive en sms til en af de to kvinder. Elisabeth Lundstedt på telefon: 28766448 eller Karina Madsen på: 42448154



- Det koster 100 kroner at deltage. Man modtager en bekræftelse på at man er tilmeldt pr. sms, og man skal indbetale de 100 kroner på mobilepay til kontoen her: 0224WR



- Man kan også indbetale donationer til samme konto, hvis man for eksempel ikke kan deltage i løbet



- Der er tilmeldingsfrist tirsdag 26. oktober klokken 12.00



- Man kan enten løbe en mil (1,6 kilometer), fem eller ti kilometer



- Der er start og mål hos Elisabeth på Dyssevej 1A, Førslev, 4690 Haslev



- Her vil der også kunne købes kage og drikkevarer og der vil være amerikansk lotteri med fine præmier, lover arrangørerne

- Det blev et langt sejt træk, som jeg måtte stå med alene, fordi min familie ikke måtte besøge mig på hospitalet. Jeg var igennem mange ansigtsoperationer og strålebehandlinger i ansigtet, og jeg fik hele tiden at vide, at jeg blev nødt til at skulle have flere. Det var ved at knække mig til sidst, for jeg kunne hverken spise eller drikke på grund af følgerne af det hele. Jeg kunne bare, på de gode dage, klamre mig til et gangstativ. Et gangstativ! Mig der altid er ude og løbe og som hader at sidde stille! Det var frygteligt! Virkelig frygteligt, fortæller Karina Madsen.

For sund til at være syg

Ved siden af hende, i stuen på Dyssevej, sidder Karinas motions-«partner in crime« Elisabeth Lundstedt.

Hun har fået konstateret brystkræft og er lige blevet opereret i slutningen af september.

- Jeg har det jo lige so Karina. Jeg forstod simpelthen ikke, at det kunne være kræft, for jeg er jo i virkelig god form og min krop har det altså for godt til at have kræft! Sådan tænkte jeg, men så fik jeg svar på biopsien, og så var det altså kræft. Det viser bare, at man altså ikke altid kan mærke, at man har det eller at det er alle, der er i dårlig form eller lever et usundt liv, der bliver ramt. Det kan virkelig være os alle, konstaterer Elisabeth Lundstedt.

Nogle gange står man ved en skillevej i livet. Kvinderne her har stået ved deres. Nu står de her, på Dyssevej i Førslev, og lørdag 30. oktober står de i spidsen for et løb med udgangspunkt fra netop Dyssevej til fordel for Knæk Cancer. Foto: Jens Wollesen

De to kvinder holdt motivationen igennem hver deres forløb med kemoterapi, stråling og immunterapi ved at tænke på alle de løb, de skulle være med i, når de var kommet igennem.

- Jeg løb virtuelle løb mens jeg var indlagt og under coronanedlukningen og samlede medaljer. Jeg har næsten hele huset fyldt med medaljer, og de har betydet meget for mig, men endnu mere efter at jeg har været igennem hele det her kræftforløb. Jeg kæmpede fordi mine børn skal have deres mor, siger Karina Madsen.

Et afgørende løb En af drivkræfterne gennem sygdomsforløbet blev et femkilometerløb, som hun havde meldt sig til inden hun blev syg.

- Om jeg så skulle gå ruten med det gangstativ, så skulle jeg med til det løb, og jeg gennemførte det sgu! Min mor måtte flytte fra Fyn og herover, da jeg havde det allerværst, for jeg havde brug for at hun var tæt på, og hun var faktisk med til at måle op på gangene på hospitalet med min skridttæller, hvor mange gange jeg skulle gå op og ned af dem, før jeg havde gået en kilometer, for hvis jeg nu ikke måtte forlade hospitalet til løbet, så måtte jeg jo gå de fem kilometer dér. Det er fandeme mærkeligt at tænke tilbage på nogle af de oplevelser, jeg har haft de seneste to år, konstaterer Karina Madsen.

- Jeg ved fuldstændig, hvad du snakker om. Jeg havde meldt mig til Eremitageløbet her 10. oktober og jeg var lige blevet opereret i brystet 29. september. Men jeg ville fandeme med! Man må jo egentlig ikke gå til det løb, men der trak jeg altså kræft-kortet - det gør jeg ellers aldrig! - og jeg fik lov til at gå med på ruten i stedet for at løbe. Dét kan jeg mærke virkelig har givet mig et boost, siger Elisabeth Lundstedt.

Stor opbakning De to kvinder mødte hinanden i Førslev, hvor Elisabeth træner et hold.

De fik blod på tanden, satte sig ned og begyndte at arrangere deres eget løb. Til fordel for kræftsagen. Nu er løbet en realitet. Det løber af stablen lørdag 30. oktober, samme dag som det landsdækkende Knæk Cancer-arrangement løber over tv-skærmen om aftenen - og i skrivende stund er der omkring 120 tilmeldte.

- Vi er fuldstændig blæst bagover af al den velvilje, vi har mødt hos sponsorer, og den opbakning vi har fået fra alle i forbindelse med løbet. Det er overvældende. Vi stod i en forretning i Haslev og skulle bede om sponsorgaver, og det hørte en ung mand i køen. Han hørte også, hvad anledningen var, og da vi vendte os for at gå, så stod han bare med strakt arm og en hundredekroneseddel i hånden. »Den skal I simpelthen have. Jeg kender jer slet ikke, men I skal have den til jeres indsamling. Manden havde et eller flere familiemedlemmer, som var kræftsyge, fortalte han, og sådan er vi rigtig mange der har det. Hvis ikke vi selv har været syge, så kender vi nogen, der har eller er syge, siger Elisabeth Lundstedt, og tilføjer:

Styrke kan flytte træer og tro kan flytte bjerge. Det er disse to kvinder levende bevis på. Foto: Jens Wollesen

- Efter de oplevelser vi har haft i forbindelse med det her løb, så tror jeg efterhånden på, at alt kan lade sig gøre.

Hver en krone tæller - Og hvis man har været igennem sådan et forløb som vi begge har, så ved man, at der sker rigtig meget på kræftområdet hele tiden. Der kommer ny forskning til, og der bliver ved med at mangle penge til at man kan blive klogere på at komme den her sygdom til livs. Derfor er alle indsamlinger til kræftsagen vigtige, også selv om det kun er små dråber i et stort bæger, siger Karina Madsen.

De to kvinder erkender blankt, at de ikke rigtig turde forvente så meget af løbet, når nu det er deres første.

- Vi har allerede nu samlet næsten 12.000 kroner ind, Dét havde vi ikke forudset. Vi havde måske håbet på 10.000 kroner. Nu må målet være 20.000 kroner, og alle pengene går naturligvis ubeskåret til Knæk Cancer, siger Karina Madsen.