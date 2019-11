Vi spiser ubevidst for meget

- Der er rigtig mange stemmer i sundhedsdebatten, og det meste af det, der bliver sagt, er rigtigt, men det er ikke nødvendigvis væsentligt. Når folk peger på, at der findes superfood, som er rigtig sundt for kroppen, så er det rigtigt - men det er ikke nødvendigvis væsentligt, for det gør ikke den store forskel, hvis man spiser for meget eller mangler motion, fortalte hun, inden hun indtog scenen på Kultunariet i Haslev.

Nogle holder sig fra fedt, mens andre sværger til stenalderkost uden kulhydrater eller et liv som vegetar. Fælles for de forskellige »sunde livsstile« er ifølge Bente Klarlund Pedersen, at de ikke kan stå alene.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her