Se billedserie 11. og 12. september vender Stafet for livet Haslev tilbage til gymnasieparken, hvor der udvides med et spor til løberne, som kan tage en hel kilometer pr. omgang, fortæller staffens formand, Susanne Ulk. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Vi skal mindes og mødes

Faxe - 23. august 2021 kl. 10:22 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Coronarestriktionerne er helt væk, når Stafet for livet Haslev sættes i gang lørdag den 11. september 2021 i gymnasieparken.

Derfor håber stafettens formand, Susanne Ulk, at mere end 500 mennesker vælger at bruge et døgn sammen på det både livsbekræftende og livsvigtige formål:

At samle penge ind til kampen imod kræft.

- Men profitten er ikke det vigtigste. Det er ånden og fællesskabet. Stafetten handler om, at give folk lejlighed til at sende gode ønsker et eller andet sted hen, til dem man kender, og til dem som ikke er her mere. Det handler om at mindes og mødes. Det er det vigtigste, siger Susanne Ulk, der selv har overlevet brystkræften, som ramte hende for 17 år siden, men for fire et halvt år siden mistede hun sin mand, Jan, der fik kræft i spiserøret.

- Den er stadig sej, og jeg kunne slet ikke være med til lysceremonien de første år efter. Jan blev ramt mange år efter, jeg var erklæret rask, og da vi fulgtes ad sammen i figtherrunden, så vi vidste vi det godt. At vi ikke ville gå der sammen året efter, fortæller Susanne Ulk.

Pay back time

Men på trods af sorgen, så glæder hun sig meget til at stafetten vender tilbage efter pausen i 2020.

Og det bliver med en indmarch, som starter helt nede i bunden af Jernbanegade med KFUM Peder Oxes tambourkorps i spidsen.

- Jeg føler, at jeg med min deltagelse betaler tilbage for, at jeg har overlevet kræften. Vi bliver ikke over 1.000 i år, måske omkring det halve, og det bliver igen en skøn oplevelse, hvor vi slipper duerne løs over pladsen, og man mødes og har det sjovt sammen, siger Susanne Ulk og tilføjer:

- Vi skal have nogle flere fightere til at melde sig, så de kan gå forrest i stafetten. Deres livsmod er utroligt vigtig i kampen mod kræften, og heldigvis er der hele tiden flere og flere, der overlever sygdommen.

I år er der ikke overnatning på pladsen, men til gengæld bliver banen udvidet med en ekstra ring, så efterskolernes og gymnasietes mange løbere kan tage en hel kilometer ad gangen, mens dem, der går, kan nøjes med de vanlige 400 meter pr. omgang.

Sorg og senfølger

Noget af det, der bliver sat særligt fokus på i år er de pårørende til kræftramte, især børnene.

- Vi vil starte en sorggruppe op for børn i menighedshuset bag Haslev Kirke. Og emnet bliver taget op i lystalen. Vi skal helst have skolerne til at tage sorgarbejdet op også med særligt uddannede lærere og faste procedurer for, hvordan sorggrupperne tilbydes for de børn, der mister forældre på grund af kræft eller af andre årsager, siger Susanne Ulk.

Det er også vigtigt, at kræftramte mødes og får vejledning, fx omkring de senfølger der skyldes kræftbehandling.

- Det er ofte føleforstyrrelser, der opstår, og hver tirsdag fra klokken 10 til 11 har vi en kræftcafé på Faxe Sundhedscenter, hvor frivillige fra Kræftens Bekæmpelse er til stede og kan svare på spørgsmål, siger hun.