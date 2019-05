Se billedserie Svcenen var sat til debat, da 11 folketingskandidater skulle debattere emner som sundhed, infrastruktur og uddannelse i et helt lokalt perspektiv. Foto: Anders Ole Olsen

»Vi mærker faktisk også beslutningerne fra Borgen«

Faxe - 23. maj 2019 kl. 12:03 Af Kathrine Harvey og Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Øvelsen for både de 11 politikere i panelet og de 85 tilhørere i salen til Sjællandske Mediers valgmøde i Elverhøjsalen i Hårlev i aftes var at få til tider flyvske politiske budskaber kogt ned til konkrete tiltag og løsninger helt lokalt i Stevns og Faxe, som Faxe-kredsen består af.

Debatmødet var velbesøgt, men en stor del af de mange ansigter i salen, var relativt velkendte, hvis man følger med i politik i Faxe og Stevns, og det blev også bemærket.

- Det er dejligt, at der er kommet så mange, men jeg er også lidt spændt på, hvor mange af jer, der ikke er partisoldater. Jeg er den eneste, der er valgt til folketinget i Faxekredsen, og jeg har en rigtig god pingpong med de lokale foreninger, men jeg håber, at I vil gå lidt til os, for vi har godt af at stege lidt, lød det fra Henrik Brodersen (DF).

De kritiske spørgsmål kom dog i første omgang ikke fra salen, men fra panelet, hvor Laura Lindahl var i hopla fra begyndelsen.

- Den her valgkamp har udviklet sig til en kamp mellem partierne om, hvem der kan bruge flest af borgernes penge. Jeg er ikke overrasket over venstrefløjen og deres uansvarlige måde at bruge penge på, men jeg er bekymret over, at de blå partier nu har meldt sig ind i kampen, for hvordan skal vi lave et verdensklassesamfund, hvis man bruger alle pengene, så snart de er der?, lød det fra LA'eren, og så var debatten ligesom i gang.

Efter en kort præsentation af hver kandidat, styrede Bente Johannessen, ansvarshavende chefredaktør i Sjællandske Medier, ordet, og tre emner var til debat: Infrastruktur, sundhed og uddannelse.

Fællesnævneren for debatten var, at politikerne så vidt muligt skulle holde snuden i det lokale spor, når emnerne blev behandlet, og det lod for de flestes vedkommende ikke at volde de store problemer. Kandidaterne var nemlig enige om, at man i lokalområdet virkelig kan mærke de beslutninger, der bliver truffet på Christiansborg.

