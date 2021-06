Se billedserie Blandt bilerne der kommer til Haslev er denne flotte Trabant. Privatfoto

Veteranbiler indtager Haslev på lørdag

Faxe - 30. juni 2021 kl. 14:22 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

,,Barndommens Gade" er årets gennemgående tema i Haslev, og på lørdag vil der være mange der vil komme til at tænke på barndommens gade - for her vil veteranbiler indtage Jernbanegade.

Det er som sædvanlig Haslev Handelsstandsforening der inviterer til sjov i byen. Jernbanegade omdannes til gågade og byens forretninger har åbent fra kl. 10 til 15 med masser af gode tilbud.

Men biler vil der alligevel være masser af på Jernbanegade denne lørdag - dog kun biler der har mindst 25 år på bagen, og de vil holde parkeret så alle kan tage dem i nærmere øjesyn, og få en snak med de stolte veteranbilejere - for er der noget ejere af veteranbiler gerne vil, så er det at fortælle om deres veteranbil.

De fortæller beredvilligt om bilmærket og om den model de ejer, men også gerne om hvordan den er vedligeholdt og renoveret gennem årene, hvad en veteranbil koster i anskaffelse og i vedligeholdelse - og ikke mindst hvordan det er at køre rundt i en bil som andre vender sig om for at kigge på.

Det kan godt være ejeren ikke lige står ved sin bil når man kommer forbi - for den slags specielle mennesker, holder også af at gå rundt og snakke med andre veteranbilejere, så er ejeren der ikke lige, som kom igen lidt senere for en snak.

At denne signatur tillader sig at skrive, at ejere af veteranbiler er lidt specielle, er ikke for at tale dårligt om dem - det er fordi han selv har en veteranbil.

En Morris Minor Traveller 1960 - altså den med bindingsværk. Og selvfølgelig kan man se den i Haslev på lørdag.

Kør til Køge kører til Haslev Men redaktørens gamle røde Morris Minor Traveller, er ikke den eneste veteranbil der finder vej til Haslev på lørdag.

Det gør en helt masse andre veteranbiler og deres ejere også - og de er alle med i gruppen der kaldes ,,Kør til Køge" - og her møder avisens redaktør op af og til, og har i denne forbindelse inviteret alle til Haslev nu på lørdag samt lørdagene den 7. august og 4. september.

,,Kør til Køge" er en gruppe på mange hundrede veteranbilejere der mødes på Køge Marina hver mandag aften i sommerhalvåret. Du kan læse mere om ,,Kør til Køge" på Facebook eller på hjemmesiden kørtilkøge.dk.

I skrivende stund har 53 tilmeldt sig arrangementet i Haslev nu på lørdag mellem kl. 10 og 15, og der bliver mange forskellige biler at se på.

Du vil blandt andet kunne se en Cadillac Deville, der er så stor at man bør have en madpakke med, hvis man skal gå rundt om den. men du kan også se en Trabant fra 1971 - og så oven i købet en Trabant 601 De Lux - fra den gang østtyskerne kunne lave biler der slog vestens biler med flere længder, eller...

Det forlyder også at der vil komme et par MG'ere blandt andet en flot sort MGA MKII fra 1962.

Desuden kommer der også nogle veteranmotorcykler og en kæmpestor engelsk dobbeltdækkerbus - så der vil være mange forskellige veterankøretøjer at kigge på.

Hvis du nu skulle sidde og ærgre dig over ikke at have set invitationen gennem ,,Kør til Køge" skal du ikke fortvivle. Har du en veteranbil, så er du hjertelig velkommen til at komme til Haslev på lørdag.

Du skal blot møde op i god tid, så du kan være på plads på Jernbanegade kl. 10. Der åbnes for indkørsel kl. 9.15 og der er indkørsel fra rundkørselen ved kirken.