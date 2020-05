Verdenskendt DJ gav koncert i tårnets top

- Jeg havde igen godt én millioner mennesker, der så med. Det er rigtig mange. Jeg syntes, at det under omstændighederne er et godt koncept, vi har kreeret, men det er klart, at jeg gerne snart vil ud at møde et levende publikum. Det var en mærkelig oplevelse at stå helt alene deroppe med lyden i ørerne. Jeg kunne overhoved ikke se andet end trætoppene, for produktionsholdet var nedenunder tårnet, fortæller Martin Jensen, der glæder sig over med sin musik at kunne sende en masse positiv energi ud til publikum.