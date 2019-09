Se billedserie Det kræver altså mandsmod at komme tilbage fra en lige højre på næsen.Foto: Hans Jørgen Johansen

Venskaberne blev plejet til Box Cup

Faxe - 30. september 2019 kl. 10:59 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Bare rolig, du har ham! Han er træt, bare fortsæt!

Slagene hagler ned over den belgiske bokser, der står fast med paraderne foran ansigtet venter på sit snit til at få et kontraslag ind på kæben af sin modstander. Trænere og publikum råber op til de to boksere, der lige når at få et par slag ind på hinanden, inden klokken lyder, og trænerne indtager ringhjørnerne med våde svampe og gode råd.

Haslev Box Cup løb af stablen på Nordskovskolen i weekenden og med rekord-stor deltagelse, blev det en larmende succes. Det er Haslev Amatør Bokse Klub, der arrangerer boksefesten, og deres netværk breder sig efterhånden langt ud over landets grænser.

- Vi inviterer klubberne og de mange frivillige sørger for, at de får mad og drikkevarer, og så er de jo indkvarteret her på Nordskovskolen. Det betyder noget for samarbejdet, og så får vi jo et tættere forhold til de andre klubber, siger Michael Lorenz, der er træner i Haslev ABK.

Klubben er netop blevet inviteret til Polen, hvor en af Haslev-boksernes bedstefar har været et stort navn indenfor sporten, og det er den slags sportslige venskaber, man kan knytte, når man er vært for et arrangement som Box Cup.

En af de bokseklubber, der er fast inventar til stævnet i Haslev er Haslev ABK's venskabsklub Albion Boxing Academy, der naturligvis også havde taget turen til det sydsjællandske i år.

Gary Davidson Jnr er head coach i klubben, og han havde samlet et hold af unge boksere, der var mere uprøvede, end dem klubben plejer at have med til stævnet.

For den engelske træner handler turen til Haslev nemlig om at give de unge boksere noget hår på brystet, og det er Haslev Box Cup en god anledning til.

- Jeg elsker den danske tilgang til boksning. Her handler det ikke kun om at vinde, det handler også om at de unge får en god oplevelse, og det er det vigtigste for os. Det bygger karakter og det giver noget selvtillid, når de rejser til et fremmed land uden deres forældre, og træder ind i ringen. Vi har set drenge blive til mænd, og det er en rigtig stor præstation for dem, uanset om de vinder eller taber, siger Gary Davidson Jnr.

17-årige Frederick Barnby fra den engelske by Cambridge var en af de boksere, der var med for Albion. Han startede med at bokse som ti-årig, men har haft tre års pause i forbindelse med, at han startede på collage, hvor han læser grafisk design. Nu er han tilbage i sporten, og for den unge bokser var det et glædeligt gensyn.

- Skolen er min førsteprioritet, men jeg har helt klart savnet at bokse. Når jeg tegner og arbejder med design bliver det altid bedst, når jeg laver motiver, jeg godt kan lide, og jeg bruger ofte stemningen og udtrykket fra bokseverdenen til at opbygge min portefølje, så man kan sige, at min hobby hjælper mig til at blive bedre i skolen, siger han.

Det er første gang Frederick Barnby er med til Box Cup i Haslev, og selvom han er lidt hævet og gullig omkring højre øje, kastede kampen mod en bokser fra Polen en stensikker sejr af sig.

- Det var en god kamp, og generelt har det været en rigtig god oplevelse at være i Haslev. Der er styr på tingene, og det har været nogle fine kampe, med nogle fair modstandere, siger han.

De rosende ord er sød musik i ørerne på arrangørerne, der sammen med de mange frivillige lægger månedsvis af arbejde i projektet, men når de mange boksere går i ringen, og klokken lyder, så er det alle pengene værd.

