En borgergruppe overrakte fredag eftermiddag godt 3300 underskrifter til borgmester Ole Vive.

Vejmodstand: Tusindvis har skrevet under

Faxe - 11. september 2021 kl. 15:58 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

En borgergruppe afleverede fredag eftermiddag godt 3300 underskrifter mod den planlagte østlige omfartsvej.

»Vi mener, man skal satse på de nordvendte ramper. Vente et par år, og så se, om de ikke løser de trafikale udfordringer.«

Sådan siger Lars Juul Andersen, der i parentes bemærket var Venstres borgmesterkandidat tilbage i 2013.

I dag er han med i den borgergruppe, der hen over sommeren har samlet underskrifter ind for at få stoppet den planlagte etablering af en østlig omfartsvej, der skal knytte Ny Ulsevej og Køgevej sammen øs for Haslev. Godt 3300 underskrifter fra private, og tilkendegivelser fra 100 virksomheder er det blevet til.

- Vi spørger os selv, om der er tale om et prestigeprojekt eller om politisk drilleri, for vi synes efterhånden, vi er kommet med mange gode argumenter for, hvorfor vejen ikke skal etableres, supplerer medlemmet Lisbeth Butzbacker.

- Tallene viser, at der ikke er noget behov for den vej. Til gengæld er der tale om et naturskønt område med bevaringsværdige arter, tilføjer Bo Tureby, som også er med i borgergruppen.

- Vi vil gerne vide, hvorfor der er sådan et hastværk, siger Lisbeth Butzbacker.

Det er Linda Christensen, der har været primus motor på at få samlet de mange underskrifter mod vejprojektet.

Tak Det var borgmester Ole Vive (V), der var i modtager-enden af de mange underskrifter fredag eftermiddag.

Og han er behørigt imponeret over det høje antal.

- Det er godt klaret at samle så mange underskrifter. Det er jeg da nødt til at anerkende, siger han.

- Men der er intet nyt i at infrastruktur-projekter skiller vandene, tilføjer han.

- Jeg er ikke enige i deres opfattelse af, at der er tale om hastværk. Vi har valgt at begynde med en masterplan, vi kunne jo også have vedtaget enkeltdelene i dryp, tilføjer han.

Gennemsigtigt Borgmester Ole Vive forventer, at helhedsplanen for området øst for Haslev, der for nylig har været i høring, bliver behandlet på førstkommende økonomiudvalgsmøde og derfra sendes til videre politisk behandling i byrådet.

- Med mindre økonomiudvalget beslutter at sende sagen tilbage til administrationen for yderligere behandling, indskyder Ole Vive.

- Den juridisk bindende beslutning bliver jo først truffet når (og hvis, red.) vi vedtager en lokalplan for området, siger Ole Vive.

- Alt det her skal jo drøftes helt åbent i byrådet, tilføjer han.

Nye arter

Jens Dandanell står tilbage med følelsen af at blive tromlet.

- Det er måden, det bliver gjort på. Som at de miljø- og natur-undersøgelser, der er blevet foretaget, er mangelfulde, siger han.

- Vi har fået ny viden om mangler i undersøgelserne, og vi ved, at de mangler netop er blevet påpeget over for forvaltningen, tilføjer Jens Dandanell.

Det handler blandt andet om, at undersøgelserne er kommet for sent i gang, sådan at nogle arter ikke ses, fordi de er aktive på andre tidspunkter af året.

- Der er blandt andet en springfrø og en vandsalamander i det hjørne af området, der hedder Snaven, tilføjer Bo Tureby.

Ro på Forslaget til masterplan for området øst for Haslev - med en indbygget omfartsvej - kom i vej under budgetforhandlingerne for et år siden.

Netop nu går forhandlingerne om næste års budget i gang.

- Spørgsmålet er ikke om gravemaskinerne kommer i jorden på denne side af nytår, men om de kommer i jorden inden det efterfølgende nytår, siger borgmester Ole Vive.