Vejkaffen er en succes alle steder

Faxe - 08. april 2021 kl. 13:46 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Vejkaffen skaber et fællesskab hver onsdag, og måske er den kommunale kaffevogn kommet for at blive.

Hver onsdag parkerer frivillige borgere Faxe Kommunes kaffevogn i 30 til 45 minutter på faste holdesteder, hvor alle er velkomne til at komme for at mødes om en god kop kaffe med småkager til.

- Ideen om kaffevognen opstod iblandt de frivillige i Bedstes Madklub, der hver onsdag har serveret mad på Dalgården i Rønnede. Og nu har dem, der plejede at komme for at lave og for at spise maden, savnet selskabet i et helt år. Kaffevognen har fået faste holdepladser i flere byer, hvor vi har et samarbejde med hjemmeplejen, der kan se, hvor der er et behov for kaffevognen, siger Sara Sejdner Engbæk, som er frivillighedskoordinator i Faxe Kommune.

- Der kommer mellem 10 og 20 besøgende hvert sted. Det er folk, der normalt er aktive og godt kan lide, at der sker noget. Det er ottende gang vi kører, og det kommer mellem 10 og 20 borgere hvert sted. Vi er ved at få opbygget en kalender, så vi den første onsdag i måneden er tre steder i Rønnede, den anden onsdag i Faxe ved Æblehaven, og den tredje onsdag i måneden er vi to steder i Karise og et sted i Dalby, og den fjerde onsdag er vi i Haslev og Førslev. Vi har også fået en bestilling fra Terslev, men der køres kun, så længe der er corona. For bagefter skal der laves mad igen hos Bedstes, men det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle der fortsat vil køre rundt med René, som er vores chauffør, siger Sara Sejdner Engbæk, da hun står bag kaffedisken sammen med Fanica Nielsen på adressen Boldbanen i Rønnede, der er et ældrevenligt boligområde med rækkehuse.

- Det skal være sjovt og hyggeligt. I dag har vi brygget 10 kander kaffe, og det rækker, siger Fanica Nielsen, som er en af de frivillige, der bruger onsdagene på at få den rullende kaffeklub til at køre med kager fra den kommunale kantine.

- I denne coronatid savner mange ældre at komme ud og snakke sammen. Der er jo mange ensomme ældre og handicappede, som skal have en speciel ting at se frem til og mødes om. For ellers er de låst indendøre, så vi kommer til dem, siger Wali Syed, der også hjælper til som frivillig.

Her holder vognen Vejkaffen serveres følgende steder i Karise:

Kærlunden klokken 10 til 10.45 og Buddesvej klokken 10.45 til 11.15.

I Dalby er det på Lindhartsvej fra klokken 11.30 til 12, og i Rønnede parkeres der ved Dalgården på Thujavej fra klokken 9.30 til 10, på Rosenvej fra klokken 10.15 til 11 og bag Boldbanerne fra klokken 11.15 til 12.

Frivillighedskoordinator Sara Sejdner Engbæk kan kontaktes på telefon 24 78 00 05 eller e-mail sengb@faxekommune.dk.