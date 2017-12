Klaus Rønholt er ked af, at valget ikke faldt på Faxe Ladeplads som servicehavn.Foto: Anders Petri

Send til din ven. X Artiklen: Vattenfall har valgt Klintholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vattenfall har valgt Klintholm

Faxe - 14. december 2017 kl. 11:47 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag klokken 10 udsendte Vattenfall en pressemeddelelse, der fortæller, at Klintholm Havn på Møn bliver base for service og vedligeholdelse af Kriegers Flak havvindmøllepark med 72 møller, der skal være i drift senest i 2022.

Læs også: Rødvig forbigået som servicehavn til Kriegers Flak

Transporttiden fra havn til Kriegers Flak har været en af flere parametre for valget af Klintholm på Møn som servicehavn. Et valg, Vattenfall og Siemens Gamesa, som skal levere havmøllerne og servicere dem i en periode, har truffet i samarbejde.

- Vi er kede af, at valget ikke er faldet på de ganske fortræffelige muligheder Faxe Ladeplads ville have som servicehavn for Kriegers Flak på grund af den gode infrastruktur på land og bosætningsmulighederne i området for de medarbejdere, der skal arbejde med Kriegers Flak. Den store fordel hos os er de store, gode arealer til at opbygge servicefaciliteterne præcis, som man ville have dem, siger Klaus Rønholt, der er direktør for Faxe Kalk A/S, som ejer Faxe Ladeplads Havn.

- Vi tager afgørelsen med oprejst pande. Vattenfall har vurderet, at sejlafstanden fra land til Krigers Flak var afgørende, men jeg formoder, at nogle af underleverenedørarne gerne vil benytte Rødvig eller Faxe Ladeplads Havn til udskibning af mandskab og materiel, både på grund af afstanden på land til Klintholm Havn, og fordi Klintholm måske ikke kan rumme alle de aktiviteter, som vindmøllerne skaber. Og så kan vi bidrage til at løse den opgave, siger han.

Faxe Kommunes borgmester Knud Erik Hansen (S) har fulgt processen med valget af servicehavnen, og det ærgrer også ham, at Faxe Ladeplads blev forbigået:

- Da vi havde besøg af beslutningstagerne, lagde de netop vægt på den gode infrastruktur og de gode mugheder for at bo i Faxe Ladeplads, hvor der også kunne etableres uddannelse af medarbejdere. Det vejede en hel del, kunne jeg forstå, og man kunne bruge sejlturen til en del ting. På de parametre var vi bedre end Klintholm, der ikke har tilbuddene tæt på, når man er i land. Vattenfall har vægtet noget andet. De skriver samtidig i brevet til Faxe Kalk, at der kan blive brug for anden havnevirksomhed. Valget af havnene for service og vedligehold er kun et element, så vi vil ikke opgive, at der kan blive nogle aktivitet er i Faxe Ladeplads Havn, siger Knud Erik Hansen (S).

relaterede artikler

Mange vindmøllejob på vej til lille havn 14. december 2017 kl. 10:20