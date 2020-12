Varm wok satte ild i emhætten

Det var ikke en frituregryde, men det kunne det ligeså godt have været. En wok-pande fyldt med fedstof blev torsdag aften overophedet på komfuret i en lejlighed i Frøgården i Haslev. Fedtstoffet brød i brand, og ilden nåede at sprede sig til emhætten, inden den blev slukket.

Beboeren, der var i gang med at kokkerere sen aftensmad, måtte en tur over i en ambulance for at blive tjekket for røgforgiftning, men er ellers sluppet med skrækken.