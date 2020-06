Se billedserie - Jeg kalder mig »daglig leder«, for jeg kan ikke rigtig forlige mig med titlen direktør, siger vandrerhjemmets chef Morten Romme, der ikke er bleg for hverken at male eller skrue en lampe op. Lige nu fokuserer han dog mest på virksomhedens overlevelse. Foto: Claus Rasmussen

Vandrerhjem balancerer på kanten: Økonomien hænger i en tynd tråd

Faxe - 22. juni 2020 Af Claus Rasmussen

Der er en imponerende udsigt fra terrassen ved Danhostel Faxe Vandrerhjem ud over Faxe Kalkbruds enorme udgravning, men det er ikke kun fysisk vandrerhjemmet balancerer på kanten.

Økonomisk nærmer virksomheden sig også et stort hul i jorden, men direktør Morten Romme er langt fra klar til at give op.

- Jeg tror, jeg havde smidt håndklædet, hvis jeg ikke havde en mavefornemmelse, der sagde, at det nok skal lykkes, hvis vi bliver ved med at kæmpe, siger han.

Siden 1990 har en fond drevet vandrerhjemmet som en socialøkonomisk virksomhed for borgere med særlige behov - som for eksempel udviklingshæmmede, sen-hjerneskadede og autister - men flere års underskud og store investeringer har drænet pengekassen.

Derfor er der kun omkring 100.000 kroner at stå imod med i forhold til coronakrisen. Og det kan vise sig at være for lidt.

- Vi har mistet halvanden million på aflyste arrangementer og overnatninger, siger Morten Romme, der har brugt en stor del af sin arbejdstid de seneste måneder på at søge hjælpepakker og trimme virksomheden.

- Vi får kompensation, men vores omsætning i andet kvartal er kun 30 procent af det forventede, i tredje kvartal regner vi med 50 procent og i fjerde kvartal forventer vi 75 procent. Oprindelig havde vi et budget for 2020, der balancere, men nu har vi revideret det og forventer et minus på 300.000 kroner, siger Morten Romme.

- Hvis det bliver aktuelt, så mangler vi 200.000 kroner...

Penge med på arbejde

I øjeblikket er Morten Romme chef for syv fastansatte, to i flex-job og 19 borgere med særlige behov, og sidstnævnte gruppe er en direkte indtægtskilde.

De 19 medarbejdere har nemlig penge med på arbejde fra deres hjemkommuner - Faxe, Vordingborg, Greve, Lejre og Stevns.

På bundlinjen giver hver borger cirka 100.000 kroner i kassen, og i mange år udgjorde de hovedindtægten for vandrerhjemmet, der har en samlet omsætning på omkring syv millioner.

- I 25 år kørte vandrerhjemmet uden de store problemer. Der var ikke så mange arrangementer, ikke så mange udgifter, og man tjente sine penge på borgerne, siger Morten Romme.

I takt med lavere takster fra kommunerne og mere fokus på egentlig vandrerhjemsdrift er vægtskålen dog tippet.

- I 2019 tjente vi en million mere på driften end på borgerne, siger Morten Romme, der glæder sig over, at vandrerhjemmet har udviklet sig og i dag tilbyder både den nye Café Udsigten, festlokaler, mødelokaler og 21 værelser med i alt 88 sengepladser.

- Mange tror, at det er kommunen, der betaler gildet, men hvis vi ikke havde alle vores arrangementer, så havde vi ikke det her tilbud længere. Formålet er ikke at give overskud, men at beskæftige borgere med særlige behov og samtidig være et sted, hvor folk fra Faxe kan holde en fest. Det så virkelig ud til at skulle lykkes i 2020, og jeg tror på, at vi havde haft overskud, hvis det ikke havde været for coronaen, siger Morten Romme.

Tæt på virkeligheden

Den hurtigste løsning på de økonomiske udfordringer ville være at hente flere borgere ind, men det er ikke så lige til.

- Vi kæmper for at gøre os attraktive, men vi er cirka en tredjedel dyrere end det kommunale tilbud. Samtidig er folk, der får tildelt førtidspension, dårligere og dårligere, og de er vores primære gruppe. Og så skal de jo først og fremmest have lyst til at være her. Nogle bor måske langt væk, og andre kan ikke overskue at arbejde, siger Morten Romme.

Antallet af borgere skal også stå i et rimeligt forhold til antallet af fastansatte medarbejdere, der yder pædagogisk støtte, og samtidig skal der være arbejde er udføre.

- Jeg ville gerne have, at vi var fem borgere mere. De ville have nok at lave, og det ville give 500.000 kroner mere i kassen, og så var der ro på, siger Morten Romme.

- Kommunerne kan jo ikke bare sende folk herud, fordi vi mangler arbejdskraft. Jeg siger heller ikke, vi er bedre end et kommunalt tilbud, hvor man måske sidder og pakker ting i kasser, men vi er tættere på virkeligheden. Det føles mere som et rigtig arbejde for vores borgere, når de er guider for en lejr- skole eller tjenere ved en bisættelse, siger han.

- Nogle af vores borgere er på et niveau, der svarer til en seks- eller syvårig - og nogle mindre. For eksempel har jeg en tjener, der ikke kan læse. Men han kan godt være tjener. Han skal bare have nogle billeder.

Et helt andet vandrerhjem

Under coronakrisen har Morten Romme drevet vandrerhjemmet stort set ene mand i seks uger og både passet receptionen, sørget for morgenmad til de få gæster, solgt is, vasket op og slået græs.

Og det bliver også nogenlunde niveauet, hvis stedet en dag skal drives som en almindelig virksomhed. Så bliver det nemlig på nedsat blus, mener han.

- Det kan godt lade sig gøre. Men så bliver der kun råd til to personer eller måske to en halv. Der skal være én til booking og administration, én til morgenmad og madpakker og én til rengøring og havearbejde. Så det vil det typisk være en mand og kone, der står for det med hjælp fra noget sæsonpersonale, siger Morten Romme.

Den 46-årige falstring har stået i spidsen for vandrerhjemmet siden januar 2017, men han bliver ikke en af ansøgerne, hvis der skal findes en forpagter.

- Det er interessant at drive et vandrerhjem, men mit hjerte banker for borgerne, og der er en stor del stolthed forbundet med at være med til at vende skuden, siger Morten Romme.