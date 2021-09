Send til din ven. X Artiklen: Valgkamp om veje og trafik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Valgkamp om veje og trafik

Faxe - 25. september 2021 kl. 07:40 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Der var næsten dødt løb, hvis byrødderne skulle have stemt med hjertet. Debatten om Haslevs østlige omfartsvej trak også tråde til ramperne og trafikproppen i Rønnede.

Der blev stillet fem skriftlige spørgsmål i byrådets spørgetid om masterplanen for en østlig omfartsvej og boligudbygning i Haslev.

Borgmester Ole Vive (V) læste spørgsmålene op, der vil blive besvaret skriftligt.

Den politiske debat rundede mere end fem kvarter, og masterplanen blev vedtaget med 15 blå stemmer imod de 10 røde, men det var ikke uden bump på vejen. Venstres Nellie Bradsted sagde:

- Det er en sag, der deler vandene. Jeg kan læse, at 376 underskrifter er fra borgere, der ikke bor i kommunen. Jeg må bare konstatere, at 3.342 mennesker og 100 lokale virksomheder har taget stilling til vejen. Man er generet af støj og tung trafik på Bråbyvej, Moltkesvej og Københavsvej, men ifølge trafikanalysen vil omfartsvejen i ikke fjerne al tung trafik. Og der står også, at det eksisterende vejnet har kapacitet at afvikle den fremtidige trafikvækst. Det er to gode pointer.

- Det er også udvikling at gå benhårdt efter ramperne ved Ulse og sikre, at der er plads i daginstitutionen og den lokale skole. 50 millioner er rigtig mange penge, og den østlige ringvej er ikke en blomst, der har groet i min have, sagde Nellie Bradsted.

- Jeg vil i respekt for den konstituering, jeg er en del af, stemme for masterplanen, sagde hun og konstaterede samtidig, at Steen Petersen heller ikke var enig med sit parti, DF, der var forslagsstiller.

- Jeg bryder mig ikke om den vej, men jeg bliver i konstitueringen med dens fordele og ulemper og stemmer for, sagde Steen Petersen (DF).

Venstres gruppeformand, Michael Rosendahl, har stor respekt for de mange følelser, som borgerne har ved byens udkant. Men vejen er nødvendig for den tunge trafik, og den vil give et bolig- og udviklingsområde med en stitunnel under vejen til Bregnemade Skov.

- Vi har lyttet til debatten og til borgerne på to møder. Der er lavet en hvidbog, naturværdierne er registreret. Der skal laves en miljø- og konsekvensvurdering. Alle vurderinger og tilladelser er vigtige at få med, sagde Michael Rosendahl, som glæder sig over, at der bygges som aldrig før i Haslev. Derfor skal byen også udvides mod øst.

Haslev er snørklet Mikkel Dams (LA) holdning til vejen er, at den skal flyttes tættere på skoven, så der er mere plads til at bygge på.

- 50 millioner kroner er mange penge, men det er et af de mest spændende boligprojekter, fordi der er en kæmpe efterspørgsel på at komme derud og bo, sagde han.

Jens Hvidemose (S) fortalte, at han har boet i Haslev det meste af sit liv, hvor han har været vidne til, at byen har udviklet sig snørklet.

- Vi skal have trafikken på tværs, og lastbilerne skal ned i byen. Jeg tror, det kræver mange små løsning og ikke én kæmpestor ringvej. Vi vil have en ordentlig masterplan på nogle ordentlige trafiktællinger, sagde han.

Finn Hansen (S) og Christina Birkemose (S) mente, at 50 millioner kroner er alt for lavt sat, når der skal laves tre rundkørsler.

Hun nævnte et beløb på 100 millioner som mere realistisk og satte fokus på de nordvendte ramper fremfor at man ødelægger en enestående natur.

Trafikproppen i Rønnede Dorthe Adelsbech (V) spurgte flere gange, hvornår den socialdemokratiske transportminister leverede ramperne og motorvejen til Næstved, men det kom der ikke svar på.

Til gengæld sagde Steen Andersen (S):

- Vi kan ikke vente på ramperne. Det er et rent trafikhelvede i Rønnede. Det er dejligt, at vi har bosætning og et bryggeri og pendlerne og traktorer, der kører igennem byen, men jeg har taget billeder af biler, der holder i kø helt ned til det sidste hus på Faxevej. Flere bruger Gammel Næstvedvej, Højen og Rema 1000s parkeringsplads som genvej. Hvad med de ældre mennesker, der skal i Rema og Meny. Der skal ske et eller andet. Et lyssignal har virket i Dalby. Det kunne vi også godt bruge i Rønnede. Mindre end en ny omfartsvej kan gøre det. Den har vi nemlig ikke råd til, sagde han.

Et opslag i avisens arkiv viser, at der i 2015 var afsat 41,2 millioner kroner på budgettet til en omfartsvej nordøst om Rønnede, som ikke vil give meget mening uden de nordvendte ramper.