Vagtskifte på sundhedscenteret

- Jeg har helt sikkert nået det, jeg gerne ville. Det hus, jeg havde i min vildeste fantasi, er dét, det er blevet til. Da jeg kom hertil, så var det til et forholdsvist tomt lærred. Faxe Kommune købte det gamle sygehus 1. januar 2014, hvor jeg blev ansat som leder, og min første opgave var at få fyldt huset med liv. Fire år senere er der snart ikke flere lokaler at leje ud til aktører, og der er den dynamik og synergi i huset, som jeg satte mig for, skulle skabes. Huset er kendt nu. Der var nærmest en Berlin-mur mellem Haslev og Faxe, da huset skulle ligge i Faxe og ikke i Haslev, men den mur er så godt som væk, og borgere fra alle steder i kommunen bruger det. Det var en vigtig kode at få knækket, siger Anne- Birthe Holm-Rasmussen,

- Nu skulle der ske noget nyt. Jeg er ikke født ind i en iværksætterfamilie, og jeg ville gerne prøve at have nogle kollegaer og arbejde i en større organisation. Tværfagligheden her i sundhedscentret er interessant, og for mig er forebyggelse mindst lige så vigtig som helbredelse, og så er det vigtigt at øge livskvaliteten for dem, som er ramt. Det er her, jeg vil have mit fokus, og så vil jeg arbejde videre på de visioner, der allerede er for stedet her, siger Birgitte Espenhein Bang.