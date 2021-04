VUC gør klar til selvtest

Siden den 15. marts har alle, der opholder sig i skolens undervisningslokaler og indendørs fællesarealer, været pålagt krav om at fremvise dokumentation på, at de er testet negativ for COVID-19. Testen må ikke være mere end 72 timer gammel, hvilket betyder to ugentlige testninger.

- Forhåbentlig bliver det lettere for kursisterne at møde frem, når de selv kan udføre testen på stedet. Der vil være supervisorer til stede, som instruerer og sikrer, at resultatet bliver registret. Testen udføres som en næsepodning med den korte variant af podepind. Hvis der skulle være nogen, der ikke ønsker at udføre testen på sig selv, så er der stadig den mulighed, at man kan blive testet på et af regionens kviktestcentre. Vi glæder os til at se alle vores kursister igen og ser frem til, at der nu kommer mere liv på afdelingerne, tilføjer Carsten Kruse.