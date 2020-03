Eleverne på VUC Storstrøm får ligesom mange andre landet over undervisning online de næste to uger.

VUC-elever får online-undervisning

- Vi er meget pragmatiske, så det er ikke sikkert at eleverne kommer til at få fuldt skema alle dage. Nogle dage vil de også få reduceret skema, fortæller Martin Lasse Hansen Sieben.

- Vi er i øjeblikket i fuld gang med at udrulle en plan for, at undervisningen kan fortsætte via onlineplatformen »Microsoft Teams", fortæller Laila Emiliussen- Hougaard, der er Vicedirektør på VUC Storstrøm i pressemeddelelsen.