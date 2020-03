Channie Kjær Lassen håber på økonomisk hjælp til de mindre butikker, der den næste tid kommer til at miste indtjening på grund af coronavirus. Foto: Morten Chas Overgaard

Uvished for små selvstændige: - Vi risikerer lukkede butikker

Faxe - 16. marts 2020 kl. 13:31 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er hen ad fredag eftermiddag, da telefonen ringer i Channie Kjær Lassens butik på Jernbanegade i Haslev. Selvom hun velvilligt går med til at tage en snak med avisens journalist, går der ikke mange minutter, før hun må lægge telefonen fra sig.

Trods coronavirus kommer der nemlig fortsat kunder hos Frederiks Villa. Den kvindelige kunde skulle købe en bluse og et stykke brugskunst, fortæller Channie Kjær Lassen, da hun er tilbage i telefonen.

- Hun var hverken bange eller forskrækket, lyder det fra butiksindehaveren, der også er formand for Haslev Handelsstandsforening.

Men i torsdags, dagen efter regeringens første store pressemøde om »nedlukningen« af landet, var folk forskrækkede, fortæller Channie Kjær Lassen. Hun ser et problem, hvis folk udelukkende køber ind i supermarkederne den næste tid og ellers holder sig hjemme.

- Det vil være en katastrofe for de små butikker som os. Hvis folk kun går i supermarkederne, mister de specialbutikkerne. Vi er afhængige af, at folk ikke blive hjemme, siger Kjær Lassen.

Holder fast i det nære Hun fortæller, at butikkerne tager de nødvendige forholdsregler og jævnligt spritter af, for de fleste små selvstændige kan ikke tåle at blive sendt hjem. Handelsstandsforeningen anbefaler også, at butikkerne fortsat holder åbent.

- Det er et uheldigt tidspunkt, fordi det er den første forårsmåned. Alt er trukket, og alle forårsvarerne er i butikkerne. Som almindelig erhvervsdrivende er det skrækkeligt, hvis alt skulle lukke ned, påpeger Channie Kjær Lassen.

Hun er enig i, at de markante tiltag og anbefalinger fra regeringen, som skal begrænse smitten af corona, er de sundeste løsninger, men butiksejeren slår også fast, at det ville være alvorligt, hvis man helt skræmte folk væk fra de små butikker.

- Mange mennesker er jo åbenbart ikke bange for at gå ned og hamstre i Netto, men i stedet burde de hellere handle i specialbutikker, hvor de ikke står tæt, siger handelsstandsforenings formand.

I samme øjeblik høres lyden af endnu en kunde, som kommer ind ad døren, blot få minutter efter den seneste forlod butikken. Bekymringen for at blive smittet har endnu ikke skræmt alle væk fra de små butikker i Haslev.

Den kvindelige kunde og Channie Kjær Lassen snakker lidt om højt og lavt, og kunden køber nogle tørrede blomster, fordi hun skal hjem og hygge sig, fortæller Channie.

Hvad tror du, det betyder for folk, at mindre, lokale butikker som jeres fortsat har åbent?

- Når folk vælger at handle hos os små butikker, er det lige så meget for samtalen og oplevelsen. De holder fast i det nære og får nogle ord med på vejen, som ikke er automatiserede. Det er ægte følelser, og det holder folk generelt fast i. Derfor kan den lille selvstændige overleve, for det handler om service, fastslår Channie Kjær Lassen.

Håber på håndsrækning Hun frygter, at coronavirussen får store omkostninger for butikkerne i Haslev. Omkostninger, som i sidste ende kan betyde lukkede butikker.

- Huslejen skal jo betales, og hvis der ikke er afsætning, må butikkerne sælge varerne til indkøbspris bare for at komme af med dem igen og få noget likviditet fri. Det kan man ikke gøre på længere sigt, pointerer Kjær Lassen.

Regeringen havde indtil mandag morgen forhandlet tre forskellige økonomiske hjælpepakker på plads, som skulle holde hånden under det danske erhvervsliv, men indtil videre var det begrænset, hvad små selvstændige erhvervsdrivende kunne få af kompensation og økonomisk hjælp. Mandag formiddag fremlagde regeringen dog endnu en ny hjælpepakke, som netop skal hjælpe de små og mellemstore virksomheder.

- Der kommer jo løbende tiltag, og jeg tænker, at politikerne er i gang med at finde løsninger, for de ved, det rammer mange mennesker. Det vil uden tvivl koste os penge, og der er ikke nogen, som kan tåle at have nul indtægt i to uger, medmindre de allerede har en buffer. Men butikkerne har købt ind til foråret, så alt står og venter på, at kunderne kommer og køber det, siger Channie Kjær Lassen.

Overlever ikke karantæne Butiksejeren er dog optimistisk og tror, at denne uge bliver mere normal end den seneste, og at flere og flere kunder vil bevæge sig ud i de mindre butikker. Ellers bliver det op ad bakke, for eksempelvis havde Frederiks Villa blot en indtjening på omkring ti procent af det normale i fredags.

I weekenden var der nogenlunde med folk på gaden i Haslev, men der var stadig langt mellem kunderne, fortæller Channie Kjær Lassen.

Hvad vil I som butikker og handelsstandsforening gøre den næste tid?

- Vi kommer til at fortsætte, som vi gør, bortset fra at vores generalforsamling i denne uge af aflyst. Men vi vil forsøge at ride stormen af, og forhåbentlig kommer vi til hægterne igen, siger hun.

Channie Kjær Lassen er også personligt meget opmærksom på holde sig væk fra syge mennesker, have masser af håndsprit klar, vaske hænder jævnligt og ikke stå for tæt på folk.

- Selvom jeg er sund og rask og godt kan overleve virussen, så kan min virksomhed ikke overleve, hvis jeg skal hjem i karantæne i 14 dage. Det ville være en katastrofe, men jeg tror på, at tingene løser sig, fastslår butiksindehaveren.