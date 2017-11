Ustabil mand viftede med kniv på åben gade

- Han gik og stak ud i luften med kniven, og på et tidspunkt så han ud som om, at han var ved at skulle stikke hul i dækkene på en bil, der holdt lige uden for spillehallen. Vi var flere, der ringede efter politiet, og de kom hurtigt. Han havde tabt kniven lige foran spillehallen på et tidspunkt, og han gemte sig, da politiet kom. Han troede, de var kørt og kom frem igen, men politiet var her endnu, så de kunne pågribe ham og tage kniven fra ham, siger Allan Knudsen. Han og to andre vidner var efter episoden trukket ind i spillehallen for at fordøje det der var sket.