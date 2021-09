Se billedserie Gefions bestyrelsesmedlem Henrik Karlshøj Madsen (tv) , udvalgsformand i Faxe Kommune Eli Jacobi Nielsen (DF), Gefions formand Torben Hansen, miljøordfører Jacob Jensen (V), forsyningsformand Lars Folmann (DF), udvalgsformand i Folketinget René Christensen (DF) og Faxe Forsynings direktør Marianne Almindsø Andersen deltog i besøget på Haslev Renseanlæg ved Gillesbækken. Foto: Erik Hansen Blegmand

Urenset spildevand i Gillesbækken

Gefion inviterede lokal- og folketingspolitikere til Haslev Renseanlæg, hvor de konstaterede uønskede spildevandsoverløb.

Landboforeningen Gefion har gennem flere år sat fokus på det, de betegner som en katastrofal mangel på kontrol med udledning af spildevand, der påvirker vandkvaliteten i vandløb, søer og havmiljøet og dermed også for målene i de statslige vandplaner.

Gefion satte forleden blandt andre folketingsmedlemmerne Rene Christensen (DF) og Jacob Jensen (V) stævne på Haslev Renseanlæg, der udleder til Gillesbækken. Til stede var også Faxe Forsynings repræsentanter.

- Situationen er den, at landbruget reducerer udledningen af kvælstof til vandmiljøet. Men det samme er ikke tilfældet i forhold til rensningsanlæggene, som udgør den største forureningskilde. Både renset og urenset spildevand påvirker vandmiljøet i en sådan grad, at målene i vandplanerne ikke kan nås, siger Erik Hansen Blegmand, der er erhvervspolitisk konsulent i Gefion.

- I Gillesbækken er faunaindekskravet om en god økologisk indsats med karakteren 5 ikke blevet overholdt siden 1996. Miljøstyrelsen måler tilstanden til karateren 4 før renseanlægget og få hundrede meter efter renseanlægget er den kun 3 på en skala der går fra 7 ned til 1. Kommunen har givet udledningstilladelsen efter vandkvalitetskravene, der ganske enkelt ikke gode nok. Det er både Miljøstyrelsen og kommunen, der svigter, og det sker rigtig mange steder i Danmark, eksempelvis også i Karrebæk Fjord, siger Erik Hansen Blegmand, der er glad for, at Faxe Forsyning ville medvirke.

Ikke godt nok Blegmand siger, at ifølge den såkaldte PULS-database har der i seks sjællandske kommuner være 32 overskridelser af udledningstilladelserne. Overtrædelserne medførte et påbud og 17 indskærpelser. Desuden var der otte overtrædelser, hvor Miljøstyrelsen ikke foretog sig yderligere.

Formanden for Faxe Forsyning, Lars Folmann (DF), siger herom til avisen:

- Jeg er ikke bekendt med, at Miljøstyrelsen har givet os bøder. Forsyningsselskabet har nogle udledningsvilkår med mål for kemikalier og næringssalte, der skal overholdes, og det gør vi, men Gildesbækken ser ikke ud til at have det godt. Der er nemlig noget helt galt med alle de overløb, der kommer. Det virker gakkelak, at loven tillader overløb af spildevand ved skybrud, hvis bare de varer mindre end fem minutter, og der er 15 minutters pause til næste overløb. Så kan vandet jo løbe urenset ud hele tiden.

Lars Folmann fortæller, at der snart er brugt 200 millioner kroner i Faxe Kommune på seperatkloakering,

- Men hvad nu hvis, det slet ikke hjælper på livet i vores vandløb. Jeg forstår godt, at landbruget taler om en forskelsbehandling. De skal bruge mindre gødning, og hvis de kører galt med en gyllevogn, så kommer beredskabet straks ud, men samtidig gør vi ikke noget ved rensningsanlæggene. Måske skal vi bygge megastore regnopsamlingsbassiner i stedet for separatkloakering, så vi også kan rense vejvandet igen, siger Lars Folmann (DF).

Ministeren i samråd Efter det som Venstres miljøordfører Jacob Jensen så i Haslev 30. august vil han nu kalde miljøministeren i et samråd:

- I Haslev så vi, hvordan urenset spildevand i store mængder og flere gange årligt bliver lukket direkte ud i den nærliggende bæk og videre ud i Susåen. Vi skal have en politisk diskussion af denne problemstilling, herunder hvad regeringen agter at gøre ved det. For det er jo uklogt, hvis vi yderligere begrænser et stort erhverv som landbruget, der årligt tjener milliarder hjem til samfundet, når vi samtidig tillader, at vores fælles spildevand uhindret kan løbe ud i vandmiljøet. Tilmed også i sommerperioden, hvor opblomstringen af alger og dermed iltsvind er langt større end i det kolde halvår, hvor størstedelen af kvælstoffet fra landbruget udvaskes, siger Jacob Jensen.

- Det er gratis, når rensningsanlægget udleder det urensede spildevand, fx når der ikke længere er plads på anlægget ved skybrud. Og det er tosset, at afgiftsstrukturen for spildevand er skruet sådan sammen, at rensningsanlægget og dermed forbrugerne betaler en afgift for at udlede det rensede spildevand, som ikke er specielt rent, men indeholder en del miljøfremmede stoffer som østrogen og medicinrester, siger han.