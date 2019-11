Se billedserie Lørdag var sidste aften med stykket, og det er tydeligt, at eleverne bag kommer til at savne at optræde sammen. Foto: Anders Ole Olsen

Uperfekt og hudløst ærligt teater på MSG

Faxe - 25. november 2019 kl. 19:04 Af Morten Chas Overgaard Hvad vil det egentlig sige, at noget er perfekt? Er den perfekte situation planlagt, eller er det noget, der opstår spontant

Det var nogle af de spørgsmål, der blev stillet, da eleverne fra Teater-Vi-Tør blandede teaterkunst og foredrag i teaterstykket »Helt (u)perfekt« på MSG Haslev lørdag aften.

Stykket var en lang udforskning af begrebet perfektion, hvor der blev inddraget alt fra debatindlæg i Politiken, landsdækkende undersøgelser, litteratur, ungdomsmagasiner og dybt personlige historier.

Stykket svingede mellem sjove indslag om at holde det perfekte foredrag ved hjælp af »Fiskemodellen«, hvor skuespillerne var understreget overgearede, til en personlig beretning fra en af skuespillerne om, hvordan hun første gang sprang ud som homoseksuel.

- Hvornår er det perfekte tidspunkt at fortælle det? Hvor lang tid må der gå, fra man ved det, til man siger det? Hvornår vidste jeg det egentlig selv? Jeg kan huske, da jeg sprang ud overfor min søster. Man springer ud hver dag - hver gang man møder nye mennesker. Min søsters reaktion var »Så slipper du da for at købe p-piller!« Det var den mest perfekte uperfekte reaktion, lød det fra en af de hudløst ærlige skuespillere.

Opgør med giftig kultur Det var tydeligt, at stykket i allerhøjeste grad kommer fra de unge selv.

Holdet af elever i Teater-Vi-Tør har nemlig både været med inde over researchen, manuskriptet, musikken og skuespillet, og stykket langede i høj grad ud efter den stræben efter perfektion, som de unges hverdag indeholder.

Om det så er retouchering af klassebilleder, en tøjstil, der skal se tilfældig ud uden på nogen måde at være det, eller det perfekte kropsideal, som nogle jagter så febrilsk, at det risikerer at gå ud over deres helbred.

Her viste holdet bag stykket igen, at intet er tabu, hvis man har modet til at dele ud af sig selv på scenen, da en skuespiller fortalte om at besøge lægen, fordi hun gylpede, når hun bøvsede.

- Jeg troede egentlig, at jeg var sådan lidt mystisk og ulæselig, men min læge kigger lige igennem mig. Det er noget med min mavesyre-reflux, mener hun. »Det er det, der kan ske, når man får sig selv til at kaste op tre til fem gange om dagen i halvandet år«, siger hun. Tak! Så går jeg lige ud og græder på trappen, lød monologen fra gymnasieeleven.

Lydsiden til stykket blev naturligvis også spillet af eleverne og kulminerede i, hvad man vel bedst kan kategorisere som storslået og uperfekt baggårdsjazz, inden publikum med et glimt i øjet blev opfordret til at finde deres egen konklusion på gangen efter stykket.

Rørt til tårer Det var nogle stolte dramalærere, der kunne takke publikum for at være dukket op, og mens Torben Ibsgaard Jacobsen delte vin ud til de tidligere elever, der har hjulpet med at gøre årets stykke til en stor succes, måtte Maria Holst Andersen synke en ekstra gang for at holde tårerne tilbage.

- De her unge mennesker har så meget talent, og jeg synes, at i aften taler for sig selv, sagde hun til publikum, inden der skulle deles krammere ud til familie og venner.

Det er tydeligt, at Torben Ibsgaard Jacobsen og Maria Holst Andersen kommer til at savne arbejdet med de unge talenter, og at de er stolte af de unge menneskers mod.

- Igennem hele skriveprocessen har vi gennemgået elevernes egne fortællinger, og nogle af dem har været helt klare omkring, at de gerne ville fortælle deres historie på scenen. Når de gør det, så sker der også en æstetisk fordobling, hvor de spejler deres egen fortælling i en fælles forståelse med publikum, fortæller Maria Holst Andersen.

- Og så er det altså også en fornøjelse at se, hvordan de vokser som fællesskab, og hvordan de tager hånd om hinanden, når tingene spidser til, tilføjer Torben Ibsgaard Jacobsen.