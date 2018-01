Unormalt vandforbrug

- Vi har haft et stigende vandtab gennem små 14 dage, der nu er nået op på 140 kubikmeter i døgnet. Det er 14.000 liter vand, og et så stort et tab kan kun skyldes et rørbrud et sted, for så meget vand kan der ikke forsvinde i én husstand, siger Rønnede Vandværks næstformand Vagn Hansen.

- Der står vand alle vegne udendørs, så det kan være svært at se, at jorden er våd som følge af et rørbrud. Det næste, vi har tænkt os at gøre, er at lukke nogle afdelinger af rørsystemet af om natten, for at se hvor forbruget så falder, siger Vagn Hansen.