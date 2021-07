Se billedserie Der var ansigtsmaling med Klovnen Tulle og hoppeborg for børnene bag ved Hjortholms Bistro. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Send til din ven. X Artiklen: Unik danse- og dasedag på bistroen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unik danse- og dasedag på bistroen

Faxe - 26. juli 2021 kl. 06:52 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

»Musik ved Bugten« er kommet for at blive, vurderer indehaverne af Hjortholms Bistro No 1.

Vejret var som bestilt af Astha og Victor Pedersen, der er søskende og forpagterpar på Hjortholms Bistro No 1.

- Lige siden vi åbnede for et år siden, har vi talt om, at vi skulle lave noget som det her. Og jeg tror, at Musik ved Bugten er kommet for at blive. Måske kan det blive endnu større næste år, siger Victor Pedersen, der er vokset op i Faxe Ladeplads sammen med sin søster Astha Pedersen.

- Café Hjortholm var sådan et sted, hvor man fx kom for at drikke kaffe efter en begravelse. Det er mange, som husker den gamle restauration, og de har taget virkelig godt i mod den nye. Alle er glade for, at der sker noget i den her ende af byen sagde han, imens publikum indfandt sig til koncerten med John Ringstrøm og band.

Regndans uden vand

Den erfarne bandleder, som også er Sjællandske Mediers sportsredaktør i Næstved, lagde sammen med Jacob Vogel (guitar) og Johannes Gissel (trommer) for med Danseorkestrets »Regndans«, men vejret holdt tørt hele aftenen, hvor sangerne Micky Skeel og Dan Laursen også gav koncert.

Det er Michael Thimgaard som ejer og udlejer ejendommen på Strandvejen nummer 80, og han har sat alt tip-top i stand.

Det gælder også tagterrassen med borde og stole, hvorfra der er en enestående udsigt over Faxe Bugt.

Der var hyret rigeligt personale ind til at servicere de mange spisende og drikkende gæster, og den første udgave af Musik ved Bugten havde aktiviteter for hele familien med ansigtsmaling, hoppeborg og børnediskotek.

Der blev leveret god lyd og lys fra MX Light.

Og musikken blev spillet fra Faxe Kommunes mobile scene. Den del var arrangeret igennem foreningen Liv i Ladepladsen.