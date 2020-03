Royal Unibrews eksportmarked i Italien er ligenu hårdt ramt af coronavirusen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Unibrews salg er nu påvirket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unibrews salg er nu påvirket

Faxe - 12. marts 2020 kl. 06:34 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Royal Unibrews omsætning præges af den alvorlige situation i Italien, der er bryggeriets tredjestørste marked udenfor Danmark.

Team Rynkeby Fondens landsdækkende motions- og velgørenhedsløb med deltagelse af 90.000 skoleelever 3. april blev i går udsat på grund af den mulige risiko for spredning af coronavirussen, covid-19.

Det samme gælder Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis jobinformationsmøder, Erotic World i Valby Hallen, der rykkes til efteråret, og mange andre store arrangementer i Danmark.

Og nede i Italien er situationen lige nu den, at stort set alle begivenheder ude i samfundet er aflyst, og det betyder en markant nedgang i Royal Unibrews salg til restaurationer i Italien, der efter Danmark og Finland udgør bryggeriets tredjestørste marked.

- Det er absolut noget vi kan mærke. Det er en alvorlig situation for de mennesker der er syge og i karantæne naturligvis, men også for vores omsætning både i nattelivet, og når italienernes har deres daglige aperitif-besøg på de små barer og caféer. Det røde område er nu udvidet til hele Italien, og det vil betyde en tabt indtjening for os, som vi ikke når at indhente, siger Royal Unibrews finansdirektør Lars Jensen og tilføjer, at en del af de nu aflyste arrangementer herhjemme i Danmark forventes gennemført i efteråret.

Royal Unibrews forventning vil - isoleret set for det Italienske marked - være en anden end i det netop aflagte årsregnskab, hvor der for hele koncernen står, at man på trods af de øjeblikkelige omstændigheder med covid-19 forventer at kunne levere et driftsresultat i 2020, der svarer til niveauet for 2019.

Regnskabet fortæller desuden, at Royal Unibrews administrerende direktør Hans Savonije fratræder senest i 2021.

Stor dansk skat

Og så der en - set med skatteyderes øjne - meget positiv historie om Royal Unibrew på Skattestyrelsens åbne skattelister, hvor man siden 27. februar i år har kunnet læse, at Royal Unibrew i 2018 betalte 142,2 millioner kroner i dansk selskabsskat, mens Danmarks største bryggeri, Carlsberg, betalte 11,5 millioner kroner, hvilket er 12 gange mindre.

- Vi har fået et takkebrev fra skatteministeren om, at Royal Unibrew er iblandt de 100 danske virksomheder, der betaler mest skat i Danmark. Vi har en høj effektivitet, fordi vi har samlet vores aktiviteter i Faxe, og vi har ikke noget planer for at flytte en større del af vores primære aktiviteter og indkøb til andre lande, siger Lars Jensen.

Royal Unibrews aktiekurs faldt onsdag 10 procent fra kurs 525 til 472,10.